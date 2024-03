FIGC, altra società venduta: i cinesi comprano il club

Nella FIGC, la Federcalcio italiana, un altro club sta per essere venduto ed a cambiare proprietà. I nuovi acquirenti stanno accelerando in maniera importante e provengono direttamente dalla Cina. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso negli ultimi minuti. Si tratta di profili già noti, per così dire, in Serie A.

Il mondo del calcio, in Italia ma non solo, in termini economici e finanziari non sta messo proprio benissimo, come si suol dire. Tanti proprietari di società, infatti, vedono ormai in questo settore della nostra economia come una sorta di business e niente di più. In più, spesso si tratta di investitori stranieri che alla prima occasione utile ne approfittano per fare cassa. In maniera, ovviamente, molto più che legittima. In tal senso, adesso in Italia un altro club è pronto a cambiare proprietà. I cinesi, infatti, stanno affondando il colpo e sono pronti ad approfittare di una situazione delicata. La trattativa sta procedendo spedita.

FIGC, altro club ceduto: arriva una nuova proprietà

Nel calcio talvolta capita che quando le cose vanno per un certo verso per una proprietà è difficile invertire la rotta. Per questo la strada che diventa più battuta è quella della cessione ed anche in questo si sta per andare a profilare uno scenario del genere.

Stando a quanto raccontato da Leccochannelnews.it, dopo la fine brusca della trattativa con Brera Holdin un’altra realtà è pronta a fare sul serio con il presidente Paolo Leonardo Di Nunno per acquistare il Lecco. L’acquirente proviene direttamente dalla Cina e si tratta di un profilo già noto, per così dire, nel calcio italiano.

Lecco, Di Nunno pronto a cedere il club: arrivano i cinesi

Si tratta del noto imprenditore Alex Lin, ceo di China Telecom e presidente di Skyland Group, società che è in capo a Skyland Energy, partner dell’Inter. Nei prossimi giorni sono in programma nuovi incontri per capire la sostenibilità di questo affare, ma da tempo questa realtà cerca di entrare nel mondo del calcio italiano. Di Nunno è proprietario del club dal lontano 2017 ma ora, a quanto pare, si sta avvicinando il momento in cui passerà il testimone.