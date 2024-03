Infortunio Atalanta: svelati i tempi di recupero, comunicato ufficiale

Comunicato ufficiale che arriva direttamente dall’Atalanta dopo i problemi vissuti in Nazionale e non solo, con il forte rischio per campionato ed Europa League.

Non va dimenticato, inoltre, che alle porte c’è anche la Coppa Italia che la Dea vuole portare a casa, secondo quelli che sono gli obiettivi della stagione perché, oltre ai piazzamenti in classifica e al bel gioco proposto dal tecnico Gian Piero Gasperini, l’Atalanta vuole portarsi a casa i trofei che vuole meritare sul campo.

Ma c’è un problema, durante questa sosta per le Nazionali, con l’infortunio dal ritiro che ha preoccupato e non poco la società degli orobici che ha sostenuto gli esami strumentali non per uno, bensì per due calciatori che sono a forte rischio per Napoli-Atalanta e per quelli che sono gli impegni della Dea in questo rush finale di stagione.

Atalanta: infortunio e condizioni annunciate dopo il problema dalla Nazionale

Problema in Nazionale, dall’agenzia ANSA l’Atalanta fa sapere, con notizie ufficiali, quelle che sono le condizioni del proprio fuoriclasse, infortunato nel corso dell’ultima sosta per le Nazionali.

Sono emerse novità dagli esami strumentali che riguardano il calciatore dell’Atalanta che, in vista del rientro in campionato e con gli impegni importantissimi degli orobici, rischia di restare out.

Secondo quanto informano quest’oggi, l’infortunio di Charles De Ketelaere riguarderebbe un problema legato alla sofferenza di postumi distrattivi all’adduttore lungo della coscia sinistra. Sabato alle 12 e 30 al Diego Armando Maradona c’è Napoli-Atalanta, gara nella quale potrebbe non vedersi De Ketelaere a causa dell’infortunio.

Infortunio De Ketelaere: quanto starà fuori con l’Atalanta

L’Atalanta rischia di vedere out, per infortunio, Charles De Ketelaere. L’attaccante belga deve fare i conti con il problema all’adduttore e che potrebbe obbligare il calciatore a stare fermo per un po’ di tempo a questa parte, potendo saltare non solo la sfida contro il Napoli al Diego Armando Maradona, ma pure gli altri match. L’Atalanta, dopo la sfida di campionato che è valevole per tre punti pesantissimi in chiave piazzamento europeo, ha poi da giocare la semifinale di andata contro la Fiorentina, per una Coppa Italia che vorrà portare a casa in questo 2023/2024.

Ultime da Zingonia: le notizie sull’infermeria dell’Atalanta