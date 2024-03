Rivoluzione in Serie A, cambiano allenatore e 8 giocatori

Arrivano notizie importantissime riguardo quello che accadrà al termine della stagione con la società che ha già deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore e cambiare tutto.

La sensazione è che da un momento all’altro la società possa andare a cambiare tutto rivoluzionando un progetto intero. Perché quello che è accaduto negli ultimi anni con il suo arrivo ha portato a dei risultati che non sono stati per niente convincenti per la società che ora ha voglia di dare una svolta per tutta una serie di motivi. Si punta a vittorie, un gioco più divertente e coinvolgente per i tifosi e anche alla possibilità di andare ad avere una serenità diversa per quanto riguarda il lavoro tra club e tecnico. Ora c’è quindi la seria e concreta valutazione della società di Serie A che vuole cambiare allenatore.

Sono in corso ancora delle analisi da parte del club, ma quasi sicuramente si andrà ad una rottura con l’allenatore per cambiare e avviare il prima possibile un nuovo progetto che possa portare ad altri risultati e non quelli che sono stati ottenuti fino a questo momento. Ecco che ora la società lavora già per gettare le basi in vista della prossima stagione e sta cercando di trovare l’uomo giusto che possa guidare la squadra torinese in vista dei prossimi anni. Il cambiamento è nell’aria e si aspetta solo l’annuncio definitivo che farà stesso il club ma solo una volta completata la stagione fatta ancora una volta di alti e bassi. C’è l’addio dell’allenatore per un nuovo tecnico e pronti anche tanti acquisti.

Addio in Serie A, via alla rivoluzione

Può cambiare tutto da un momento all’altro con la società che ha deciso di chiudere l’acquisto di tanti giocatori per il nuovo allenatore che arriverà dopo la rottura con quello attuale.

Cambia il futuro di Ivan Juric che chiuderà il suo contratto col Torino che è pronto ad un nuovo allenatore: Palladino in pole, le alternative sono Vanoli, Gattuso e Dionisi. Occhio alla scelta che farà la società granata che, intanto, è già a lavoro per i nuovi acquisti che sono in arrivo in vista delle prossime stagioni.

Al momento non ci sono buone notizie per Juric che si saluterà con il Torino pronto ad acquistare 8 giocatori nuovi per il nuovo allenatore: rivoluzione totale di Vagnati e Cairo con Palladino in pole per la panchina granata. Lo riporta Tuttosport.