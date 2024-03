Europei 2024: notizia storica, sta accadendo

Gli Europei 2024 si giocheranno in Germania tra il 14 giugno e 14 luglio. Un mese di puro calcio in estate con le Nazionali d’Europa e adesso arriva una notizia storica.

L’ultima competizione che si doveva giocare nel 2020 fu posticipata di 1 anno nel 2021 a causa della pandemia Covid 19 che ha bloccato il mondo intero per poco più di un anno, compreso anche il mondo del calcio che è stato costretto per un periodo a fermarsi totalmente. Quel torneo fu poi vinto dall’Italia di Mancini che riuscì in maniera totalmente inaspettata a vincere gli Europei battendo in Finale l’Inghilterra ai rigori proprio nello stadio di Wembley. Adesso ci sono delle importanti notizie che riguardano quello che può accadere in vista della prossima edizione che si giocherà quest’estate.

Perché i prossimi Europei 2024 che si giocheranno tra qualche mese in Germania possono avere alla partecipazione una squadra totalmente nuovo e inattesa. Da anni si parla della sua crescita ma ancora non è mai riuscita però a raggiungere questo storico traguardo. Ci sono ora degli aggiornamenti in base alla prossima gara decisiva che si giocherà in queste ore perché quasi tutto il mondo è concentrato su questa partita e vuole provare a capirne di più riguardo come andrà a finire

Europei 2024: le squadre partecipanti

E’ ormai tutto pronto (o quasi) per i prossimi Europeo 2024. Perché la competizione che si giocherà in Germania non vede l’ora che tutti possa iniziare nel migliore dei modi. C’è grande attesa per scoprire quello che accadrà e ora è sempre tutto più pronto per la grande competizione tra Nazionali europee.

Occhio alle sorprese con una notizia storica che può arrivare dagli ultimi spareggi per Euro 2024 con la Georgia che affronta la Grecia per la qualificazione ai Gironi, che potrebbe essere la prima in tutta la storia. E’ il calciatore simbolo Kvicha Kvaratskhelia che ha tutto nelle sue mani insieme ai compagni di squadra per provare a raggiungere questo grande traguardo.

Tutto il mondo attende dalle prossime ore quello che accadrà dai 3 spareggi che restano per completare i Gironi della prossima edizione. Questi i gironi di Euro 2024 con le ultime squadre qualificate che arriveranno dagli spareggi tra Georgia-Grecia, Galles-Polonia e Ucraina-Islanda: