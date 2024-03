Ferrero sta comprando il club: c’è l’annuncio, è UFFICIALE

Dopo l’esperienza turbolenta alla guida della Sampdoria, Massimo Ferrero sembrerebbe essere sempre più deciso a lasciarsi il passato alle spalle e tornare in gioco.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’imprenditore romano presto dovrebbe entrare in trattative per acquistare uno dei club più blasonati del sud Italia, con l’obiettivo di “divertirsi” un paio di anni per riportarlo ai livelli che merita.

Considerata la reputazione che oramai si è fatto Ferrero, la piazza non sarebbe chissà quanto entusiasta dall’accogliere il nuovo proprietario, ma l’impressione è che si viaggi oramai in questa direzione considerato l’annuncio ufficiale arrivato dallo stesso ex presidente della Sampdoria.

Ferrero sta comprando il club: torna in gioco dopo la Samp

La Sampdoria e vicissitudini giudiziarie legate ai blucerchiati sono ormai il passato: Massimo Ferrero è pronto a tornare nel mondo del calcio. Stando alle ultime notizie, infatti, l’imprenditore romano sembrerebbe essere seriamente intenzionato a mettersi alla guida di uno dei club più importanti del sud Italia, reduce da alcuni mei turbolenti fra fallimento, mancata iscrizione al campionato e ripescaggio.

Insomma, per Ferrero si tratterebbe essere di una vera e propria sfida, ma l’ex presidente della Sampdoria parrebbe essere tanto entusiasta di quest’opportunità da importarsene davvero poco della categoria dalla quale preleverà il club, anche perché l’intenzione è che con i suoi investimenti la squadra possa tornare a giocare le categorie che effettivamente le competono.

Dunque, stando a quanto riportato e confessato dal diretto interessato nell’intervista rilasciata all’emittente Radio Cusano Campus, Massimo Ferrero vorrebbe acquistare la LFA Reggio Calabria, l’ex Reggina per intenderci, compagine amaranto che dopo aver conquistato i playoff nella scorsa stagione di Serie B si è tutta d’un tratto ritrovata nel girone I di Serie D dopo l’annunciato ed inevitabile fallimento della scorsa estate.

Ferrero nuovo presidente della Reggina? Un desiderio

Puoi togliere il calcio ad un uomo ma non l’uomo dal calcio, riprendendo una celebre frase, rivisitata, di Zlatan Ibrahimovic, ed essenzialmente Massimo Ferrero è la conferma di questo. Dopo essere stato costretto a cedere la Sampdoria, anche a fronti di alcuni problemi con la giustizia italiana, l’imprenditore romano sembrerebbe pronto a tornare in campo trattando l’acquisizione della LFA Reggio Calabria.

Si tratterebbe essere di un vero e proprio desiderio per Ferrero il quale, stando a quanto confessato ai microfoni di Radio Cusano Campus, potrebbe candidarsi per l’acquisizione del marchio della Reggina già da questa mattina. Considerato il personaggio ed i precedenti, la calda piazza calabrese non sarebbe così entusiasta dall’accogliere l’imprenditore come nuovo proprietario del club, il quale sarebbe invece gasato dalla possibilità di “vivere due o tre anni di divertimento con il pubblico reggino“. Staremo a vedere.