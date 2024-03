Funerali Barone a New York, assente Commisso: il motivo

Clamorosa notizia che spunta fuori riguardo i funerali di Joe Barone che si sono tenuti in America. Ultimo saluto all’ex dg della Fiorentina con il presidente e amico Rocco Commisso che non era presente.

Incredibile quello che è accaduto nelle ultime settimane per quanto riguarda ciò che deve affrontare la Fiorentina. Una nuova tragedia a distanza di pochissimi anni. Prima un giocatore e ora un dirigente, perché anche questa volta per problemi cardiaci ha dovuto dire addio come nel caso di Astori e a distanza di poco dalla sua tragica scomparsa anche il direttore generale Joe Barone che è morto e ha straziato tutti con il suo addio. In questi giorni si sono tenuti gli ultimi saluti di tutte le persone del mondo del calcio e non solo per il noto dirigente italo-americano.

La sua famiglia ha voluto ringraziare tutti per la estrema vicinanza, prima per la camera ardente che c’è stata in Italia dove in oltre 10mila sono arrivati dal mondo dello sport per dire addio a Barone e anche lo stesso presidente e amico Commisso che si è visto provato anche in una breve intervista ha voluto ringraziare. Poi la salma è stata trasportata in America, dove si sono tenuti i funerali e proprio in merito a questo che è arrivata la notizia dell’assenza di Rocco Commisso.

Funerali Joe Barone in America, assente Commisso

Un’assenza molto forte e sentita quella di Rocco Commisso ai funerali in America di Joe Barone che era un suo fedelissimo dirigente ma ancor prima grande amico. Ora è stato svelato anche il motivo di quanto accaduto. Perché in questi giorni c’è stato un grande dolore nel cuore di tutti, una perdita che ha lasciato un vuoto enorme dentro soprattutto ai familiari e le persone che lo volevano bene. Alla fine però non tutti hanno retto quanto accaduto.

Rocco Commisso ha subito voluto annunciare che il Viola Park prenderà il nome del suo amico ormai andato Joe Barone scomparso ormai una settimana fa in seguito a un grave malore subito prima di una partita proprio della sua Fiorentina. In tantissimi hanno riempito la St.Stephen Church, a Brooklyn per i funerali di Barone e non era presente Commisso.

Oltre a tutta la famiglia hanno partecipato alla cerimonia funebre anche tanti amici della comunità italo-americana. C’era anche una rappresentanza della Fiorentina con Alessandro Ferrari e Daniele Pradè, il medico sociale Luca Pengue e Bonaventura. Assente Rocco Commisso ai funerali di Barone. Il presidente negli ultimoi giorni è apparso affaticato sotto tutti i punti di vista per quanto accaduto al suo amico.