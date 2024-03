Mercato Napoli, bomber ma non solo: doppio colpo dalla Turchia

Mercato Napoli, arriva una svolta del tutto inattesa per i partenopei. Sorpresa per il bomber ma non solo, lo staff azzurro è al lavoro per un doppio colpo da sogno che arriva direttamente dalla massima categoria della Turchia. I tifosi sono pronti ad esultare per un doppio affare di primissimo piano. Beffato l’Arsenal.

Il Napoli in sede di mercato pensa al futuro pur avendo l’obbligo di restare avvinghiato, come si suol dire, al presente. La squadra, infatti, è impegnata in una rincorsa ai limiti dell’impossibile alla prossima edizione della UEFA Champions League. Gli uomini di Ciccio Calzona hanno mostrato, nelle uscita antecedente alla sosta, dei passi in avanti ma manca ancora l’ultimo guizzo per il salto di qualità. In prospettiva futura, però, i partenopei stanno lavorando al doppio colpo che arriva direttamente dalla Turchia. Si tratta di un bomber ma non solo, dal momento che questa squadra ha bisogno di diversi innesti. Ed ora arriva la svolta.

Mercato Napoli, doppio colpo dalla Turchia

Questa squadra, anche in vista delle cessioni che sono in programma per questa estate, a partire da quella di Victor Osimhen e quella possibile di Stanislav Lobotka, necessita di innesti. E dalla Turchia adesso arrivano notizie che spiazzano tutti.

Stando a quanto raccontato dal giornale turco “Sporx“, infatti, osservatori azzurri stanno seguendo con particolare attenzione la SuperLig. Il profilo sul quale hanno posto gli occhi è quello di Ferdi Kadioglu, terzino sia a destra che a sinistra del Fenerbahce e della Nazionale della Turchia. Il suo valore è di 20 milioni e sulle sue tracce c’è anche l’Arsenal. I due club lo seguono da tempo e preparano l’offensiva per l’estate. Ma non è tutto.

Napoli, Kadioglu ma non solo: sorpresa per il bomber

Sia il Napoli che i Gunners sono rimasti però, nel loro osservare Kadioglu, anche dalle prestazioni di un astro nascente del calcio turco. Sull’altra sponda di Istanbul, in casa Besiktas, c’è un bomber che sta lasciando tutti senza parole. Si tratta di Semih Kilicsoy. Secondo gli esperti sarà insieme ad Yildiz la stella della Turchia del futuro.

Ha un innato senso del gol e nonostante la giovane età (è un classe 2005) ha già trovato 10 gol in 27 partite in tutte le competizioni. Gli azzurri e l’Arsenal sono rimasti stupiti dalle sue prestazioni ed è probabile, dunque, un doppio scontro di mercato in estate.