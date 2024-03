Addio al tecnico, colpo di scena: Gilardino sulla panchina della big

In Serie A sono diverse le squadre che stanno lavorando ad una rivoluzione in vista dell’estate. In tal senso una big è pronta a congedarsi dal proprio attuale allenatore ed arriva un colpo di scena per il suo erede. Si tratta di Alberto Gilardino, che dunque saluta Genova e si prepara ad una nuova avventura.

Come è noto, in Serie A in estate non saranno poche, per così dire, le squadre che cambieranno la guida tecnica. Sono all’orizzonte, infatti, tanti cambiamenti in panchina e si potrebbe seriamente creare una sorta di effetto domino. Che potrebbe dare dei risultati del tutto imprevedibili. In tal senso, una big ha deciso di dire addio al proprio allenatore ed in tal senso la decisione sembra ormai praticamente presa. E per il successore dell’attuale allenatore la scelta rappresenta un colpo di scena. Si tratta di Alberto Gilardino, che tanto bene sta facendo alla guida del Genoa e che ora è pronto al salto di qualità.

Addio al tecnico, colpo di scena

Cambiare allenatore molto spesso rappresenta una incognita ma, complici anche i ritmi e la pressione che c’è nel mondo del calcio, si rende necessario con una cadenza davvero molto regolare. In tal senso, una big ha praticamente già deciso che a fine anno sarà addio con il proprio allenatore.

Stiamo parlando del Napoli, con Francesco Calzona che, a meno di clamorose novità, tornerà ad essere solo, si fa per dire, il commissario tecnico della Nazionale slovacca. Per la sua successione il primo della lista è Vincenzo Italiano ma secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport c’è forte anche la candidatura di Alberto Gilardino.

Napoli, non solo Italiano: anche Gilardino in corsa

Da neopromossa, seppur con una squadra di altissimo profilo, il Genoa sta facendo davvero molto bene, al punto che non è mai realmente stata coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione. Buona parte del merito è di Alberto Gilardino, che ora sembra pronto per il definitivo salto di qualità. Il Napoli ci pensa e valuta il suo profilo insieme a quello di Vincenzo Italiano. La sensazione è che la decisione sarà presa poi tra qualche settimana, quando sarà chiara anche la posizione di classifica degli azzurri.