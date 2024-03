Zaniolo chiude alla Lazio: “Ecco dove voglio andare”

Quale futuro per Nicolò Zaniolo? Nel prossimo calciomercato l’attaccante può tornare a vestire la maglia di un club italiano.

Ecco la rivelazione del giocatore che ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. L’ex Roma ha chiuso le porte all’eventuale trasferimento alla Lazio. C’è un’altra squadra che potrebbe fare un tentativo per riportarlo in Serie A.

In prestito all’Aston Villa, Zaniolo è ancora di proprietà del Galatasaray. Al termine di questa stagione gli inglesi decideranno se riscattare o meno il calciatore che, intanto, filtra con alcune società di Serie A. Il suo desiderio, infatti, è quello di tornare nel campionato italiano. Ecco le ultimissime riguardo il futuro del giovane talento che, nonostante qualche difficoltà iniziale, sta ben impressionando in Premier League tanto da conquistare la fiducia anche del suo tecnico Emery.

Calciomercato: annuncio di Zaniolo, ecco il suo futuro

Il sogno di Zaniolo resta quello di tornare in Serie A. E’ il suo obiettivo anche in vista della prossima stagione.

“Convocazione per l’Europeo? Speriamo. Uno dei sogni che avevo da bambino era giocare una grande competizione con la Nazionale. Farò l’impossibile per essere convocato”.

Zaniolo sull’esperienza all’Aston Villa: “È vero e ti confesso che probabilmente meriterei più spazio. Ma proprio per questo posso descriverti l’allenatore con maggiore obiettività: è uno dei più bravi in circolazione, mi sta migliorando sotto tutti gli aspetti. Lo metto sul piano di Guardiola, Klopp e Mourinho”.

“Tornare in Serie A? Chi lo sa. Ho chiesto al mio procuratore, Claudio Vigorelli, di informarmi solo se e quando c’è qualcosa di concreto. Ora devo concentrarmi sull’Aston Villa”.

“Lazio? Non so nulla. Ma comunque voglio essere onesto: per ciò che ha rappresentato la Roma per me e anche per rispetto dei tifosi della Lazio, sarebbe una situazione improponibile”.