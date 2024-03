Acerbi assolto, il Napoli ha deciso: De Laurentiis contro la Serie A

Il Napoli ha preso una dura posizione dopo l’assoluzione di Francesco Acerbi. Nessuna squalifica per il giocatore dell’Inter, la verità

Sono stati giorni intensi in Serie A per quanto riguarda il caso Acerbi. Alla fine il difensore dell’Inter e della Nazionale italiana è stato assolto per mancanze di prove tv dopo la denuncia del suo collega Juan Jesus. Il centrale brasiliano lo aveva accusato di aver proferito espressioni a sfondo razzista durante l’ultima sfida di campionato prima della sosta. Ecco la decisione del Napoli contro la Serie A: il presidente De Laurentiis non ci sta.

A distanza di giorni è arrivata la sentenza che ha assolto così il difensore dell’Inter: ora il Napoli ha protestato ufficialmente contro la decisione. Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica lo stesso Juan Jesus non vorrebbe passare per il bugiardo di turno e starebbe pensando di optare per una denuncia penale dopo tutto quello che è successo.

Caso Acerbi, De Laurentiis contro la Serie A

Una decisione netta per andare contro le iniziative della Serie A: l’ultim’ora che è stata svelata a sorpresa.

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia del Napoli, il responsabile marketing della società partenopea ha annunciato: “Contro l’Atalanta non metteremo la patch ‘Keep racism out’ sulle maglie“. Già nella giornata di ieri il Napoli ha comunicato di non prendere più iniziative in campagne contro il razzismo: ora è arrivata l’ufficialità concreta a partire dalla sfida contro la formazione orobica allenata da Gian Piero Gasperini.

Un altro gesto duro e polemico da parte del numero uno della società partenopea che è rimasto deluso dal comportamento della Figc. Deluso anche ovviamente il protagonista coinvolto, Juan Jesus, che continua a pensare a come difendersi dopo l’assoluzione di Acerbi.