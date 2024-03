Calciomercato Juventus: colpo dal Brasile, firma per 5 milioni

Arrivano importanti novità di mercato che riguardano la Juventus: confermato l’interesse per un Nazionale brasiliano, ecco tutti i dettagli.

La Juventus guarda al futuro e valuta una serie di giocatori che possono fare a caso della rosa bianconera. A prescindere da chi sarà il prossimo allenatore, Giuntoli è già a lavoro su come rinforzare la squadra. Ecco le ultimissime notizie in merito a questo colpo, che può arrivare dalla Nazionale brasiliana.

Calciomercato Juventus: nuovo acquisto in difesa, i dettagli

C’è un altro brasiliano per la Juventus. Giuntoli sta valutando con attenzione il profilo di Wendell del Porto.

Classe 1993, è un mancino che ha una discreta tecnica e delle buone capacità difensive. Nel 2014 è arrivato in Europa grazie al Bayer Leverkusen, dove ha giocato fino al 2021 per un totale di 186 partite. Successivamente s’è trasferito al Porto, con il quale ha vinto un campionato, 2 Coppe di Portogallo ed una Coppa di Lega.

Dopo aver militato nella Nazionali under brasiliano, sabato scorso ha esordito nella Nazionale maggiore del Brasile nella partita contro l’Inghilterra. Wendell stato identificato come alternativa ad Alex Sandro, che lascerà la Juventus al termine della stagione.

Dove può giocare Wendell?

La Juventus valuta con attenzione il profilo del calciatore, che ha maturato grande esperienza in Europa grazie alle sue partite disputate con il Bayer Leverkusen e Porto. In Champions League, per esempio, conta ben 35 presenze. Giocatore di grande affidabilità, può essere l’erede di Alex Sandro e l’alternativa a Djalò e Danilo visto che è un mancino che può giocare sia in una difesa a 4 come terzino sinistro che come braccetto. Il contratto in scadenza a giugno 2025, può favorire l’arrivo ad un prezzo più basso rispetto al suo reale valore.

Calciomercato Juventus: Wendell nome nuovo per la difesa

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus, riportate dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane c’è stato un affondo per quanto riguarda l’eventuale acquisto del difensore del Porto Wendell. Il calciatore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025, può arrivare in bianconero per poco meno di 5 milioni di euro. Duttile tatticamente, può giocare sia da terzino che come braccetto a sinistra in una difesa a tre, è il profilo perfetto per sostituire Alex Sandro che lascerà la Juventus al termine di questa stagione.