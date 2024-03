Infortunio con la Nazionale: ecco quando tornerà

Aggiornamenti sulla Serie A con le probabili formazioni per il turno pasquale. Ecco nuovi aggiornamenti sull’infortunio del calciatore, che si è fatto male con la Nazionale italiana.

Intanto, dalla Nazionale italiana arriva la notizia dell’infortunio del centrocampista dell’Hellas Verona Michael Folorunsho. Il calciatore, convocato a sorpresa da Spalletti, ha subito un problema muscolare durante la tournée negli Stati Uniti. Dopo lo stop di Suslov, che si è fatto male con la Slovacchia, ecco quest’altra brutta notizia per Baroni che rischia di non avere a disposizione contro il Cagliari neanche Michael Folorunsho.

Hellas Verona: infortunio Suslov e Folorunsho

Brutte notizie per l’Hellas Verona con Baroni che, in vista della sfida salvezza contro il Cagliari, deve fare i conti con 2 assenze importanti. C’è da segnalare, infatti, oltre all’indisponibilità di Suslov anche quella di Folorunsho che è reduce da uno stop con la Nazionale italiane. Il centrocampista, di proprietà del Napoli ma in prestito a Verona, protagonista fino a questo momento di una buona stagione con i gialloblù, è stato convocato per la prima volta con la Nazionale maggiore ed ha partecipato per la tournée negli Stati Uniti. Purtroppo, durante gli allenamenti con gli azzurri, Folorunsho ha riportato un infortunio. Le sue condizioni saranno da valutare ma, quasi sicuramente, salterà la gara di campionato contro il Cagliari. Di certo, però, rispetto a Suslov l’entità è meno grave con il calciatore che ha ancora qualche possibilità per accomodarsi almeno in panchina nel prossimo turno contro i sardi. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire le sue condizioni.