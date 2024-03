L’Inter perde Thuram e Lautaro: chiesto un confronto con i due giocatori

L’Inter ha chiesto un confronto con i due calciatori, per quanto emerso su ciò che accade a Thuram e Lautaro, protagonisti dalle Nazionali.

Da una parte c’è Thuram, che si gioca un posto con Olivier Giroud per un ruolo da titolare con la Francia ad Euro 2024 e non solo, dall’altra c’è il “Toro” argentino che, dopo l’errore dal dischetto con l’Atletico Madrid, sta cercando di dimenticare il tutto in Sud America con l’Argentina e presto, spera, di poter alzare al cielo il ventesimo Scudetto della storia dell’Inter. Ma Lautaro Martinez spaventa i nerazzurri, così come Marcus Thuram.

Il motivo è stato spiegato nella scelta fatta con la Nazionale da parte di Thuram e Lautaro, sulla quale l’Inter ha voglia di concretizzare un summit interno, per quello che sarà un incontro proprio con le due stelle dell’Inter e delle loro rispettive Nazionali.

Inter, confronto con Lautaro e Thuram: il motivo

Questa mattina è stato spiegato quanto accadrà con l’Inter, che perderebbe cos Lautaro e Thuram per un periodo, a causa di alcune cose in Nazionale che vedranno protagonisti gli stessi calciatori interisti.

Una scelta che ha annunciato dal ritiro in primis Lautaro Martinez, mettendosi a disposizione del suo allenatore in Argentina, per gli eventi che vedranno protagonista la Seleccion in un periodo dove l’Inter contava di averlo a riposo.

Secondo quanto riferito questa mattina, infatti, l’Inter avrebbe in programma un incontro per Thuram e Lautaro, calciatori che potrebbe perdere il club nerazzurro alle prossime Olimpiadi di calcio.

Olimpiadi di calcio, Thuram e Lautaro vogliono esserci: quando ci saranno

Secondo quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe preoccupata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez a causa della disponibilità data da entrambi i giocatori per quelle che saranno le Olimpiadi a Parigi. Da una parte il francese che ha annunciato: “Se mi chiama Henry, io vado alle Olimpiadi” e dall’altra Lautaro Martinez che ha dichiarato: “Mascherano mi vuole? Per l’Argentina io ci sarò sempre”. Parole che non sono piaciute all’Inter che, ovviamente, dovrà rispettare le volontà dei propri calciatori. Ma non va dimenticato che, entrambi, saranno già impegnati ad Euro 2024 e alla Copa America. Un dispendio di energie alle Olimpiadi di calcio che si terranno sempre in estate, dunque, mandano in forte apprensione l’Inter.

Confronto con Lautaro e Thuram: i temi che si toccheranno

Si eviterà di andare muro contro muro, spiega la rosea, per la situazione di Thuram e Lautaro, che hanno intenzione di giocare le Olimpiadi a Parigi. La possibilità di non riposare è concreta perché l’Inter non darà riposo ai due calciatori, qualora dovessero accettare la proposta dalle Nazionali. O comunque, saranno “vacanze ridotte” perché il 17 agosto c’è il “via” del nuovo campionato che, l’Inter, si augura di giocare con la seconda stella sul petto.