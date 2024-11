Apprensione Inter per Barella, tifosi gelati

Colpo di scena clamoroso su Nicolò Barella, adesso cambia tutto: ansia tra i tifosi dell’Inter, sta succedendo davvero

Se c’è una cosa che l’Inter di Marotta e Ausilio negli ultimi anni sono riusciti a insegnare a tutti i maggiori club europei è che in una squadra tutti sono importanti, ma nessuno è davvero indispensabile. Una lezione che, suo malgrado, ha dovuto recepire anche Simone Inzaghi, tecnico oggi sicuramente più pronto a dare spazio a tutti i calciatori della sua rosa rispetto al passato. Tra i pochi veri inamovibili nella formazione interista, l’unico di cui né Inzaghi né i tifosi vorrebbero fare a meno è Nicolò Barella. Un calciatore straordinario il cui futuro all’Inter è però non è scontato.

Pilastro assoluto del club milanese, grandissimo protagonista di tutti i trionfi nerazzurri degli ultimi anni, dei due scudetti targati Conte e Inzaghi come delle varie coppe conquistate da quando l’Inter è riuscita a interrompere il periodo di dominio juventino, il centrocampista ex Cagliari si è imposto da tanti anni ormai come uno dei migliori centrocampisti non italiani, ma del nostro intero campionato. Forse, anche uno dei primi dieci centrocampisti in Europa.

Un calciatore che unisce quantità e qualità, dalla grande personalità, dal carattere forte, dall’innata intelligenza tattica. Completo sotto ogni punto di vista, Barella è un assoluto pilastro dell’Inter e nessuno nell’ambiente nerazzurro vorrebbe privarsene. Proprio la sua continuità di rendimento negli ultimi anni gli ha però permesso di entrare nelle grazie dei più grandi club al mondo, e secondo le ultime indiscrezioni ce n’è almeno uno disposto a fare follie per strapparlo all’Inter durante la prossima estate.

Inter, offerta monstre per Barella: l’offerta fa vacillare la dirigenza nerazzurra

Manca ancora molto alla sessione estiva del calciomercato e l’Inter mai come quest’anno è attesa da tantissime sfide e da grandi partite da dover disputare con la testa libera e il cuore sgombro da cattivi pensieri. Nonostante questo, si stanno facendo sempre più fitte le voci di un possibile ‘sacrificio’ economico da parte della dirigenza nerazzurra, e sono diversi i calciatori che potrebbero lasciare il club per permettere alla società di mettere a bilancio un’importante plusvalenza.

Se i maggiori indiziati continuano a essere Dumfries o al limite Calhanoglu, è anche vero che il mercato lo fanno, spesso e volentieri, le offerte. E dovesse arrivare davvero, come sembra possibile, una proposta monstre per Barella, difficilmente Marotta potrebbe tirarsi indietro, piaccia o meno a Inzaghi e ai tifosi nerazzurri.

Secondo quanto riferito da fonti inglesi, Barella sarebbe infatti entrato nel mirino del Manchester City di Guardiola, un club cui difficilmente si può dire di no. Al momento si tratta solo di un interesse. La trattativa tra i club non è iniziata e non è nemmeno in programma, almeno non nei prossimi giorni.

Dovesse però Guardiola rompere gli indugi, è più che probabile che possa cercare di tentare l’Inter con una proposta davvero irrinunciabile. Si parla addirittura di 75 milioni di euro, un prezzo quasi spropositato, che dimostra non solo quanto l’appeal di Barella sia cresciuto negli ultimi anni a livello internazionale, ma anche quanto di centrocampisti così completi oggi in giro ce ne siano davvero pochi.

Ed è anche per questo che i tifosi, nonostante debbano fidarsi della coppia Marotta-Ausilio, sempre in grado di sostituire al meglio i partenti, vorrebbero evitare di privarsi di quello che è diventato ormai una vera bandiera di questa nuova era trionfale del club meneghino.