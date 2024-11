Doppio scippo per Inter e Milan: addio sconcertante

Una doppia mazzata, Inter e Milan si ritrovano a mani vuote: rivelazione e addio clamoroso per il 2025

Nonostante il successo nel derby di andata, la classifica di Milan e Inter parla due lingue molto diverse al momento. I rossoneri vivono una situazione altalenante, fatta di prestazioni assai deludenti a serate memorabili come quella di Madrid. D’altro canto la continuità dei campioni d’Italia in carica è sotto gli occhi di tutti.

Un cammino ancora lungo per le milanesi che ben presto concentreranno le proprie attenzioni altrove, ben lontano dal rettangolo verde. Il calciomercato, già a partire dal mese di gennaio, sta confezionando novità non di poco conto per le rose di Inzaghi e Fonseca. Un intreccio che potrebbe rivelarsi, tuttavia, una doppia dolorosissima beffa per le milanesi. Un addio ‘doppio’ si avvicina e così le due dirigenze rischiano di ritrovarsi incredibilmente a mani vuote.

È il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ a sottolineare un’eventualità che si sta facendo largo per le prime settimane del 2025: così Inter e Milan tremano davvero. Una delle esigenze che Milan e Inter dovranno fronteggiare nelle prime settimane dell’anno nuovo riguarda la difesa. E in tal senso arrivano pessime: un obiettivo comune, da tempo sul taccuino delle dirigenze meneghine, rischia di sfumare una volta per tutte.

Clamoroso addio, Milan e Inter ko: è tutto deciso

Si tratta di Jakub Kiwior che proprio per il mese di gennaio è dato in partenza dall’Arsenal. Nonostante le defezioni a cui Arteta è andato incontro nelle ultime settimane, il nazionale polacco è ormai relegato a riserva. Secondo il portale iberico il Siviglia ed in particolare il ds Victor Orta starebbero fortemente pensando a Kiwior.

Il motivo è presto detto. Il club andaluso sembra in procinto di perdere Loic Badè, corteggiato da diversi club. A quel punto al centro della difesa spagnola, potrebbe finirvi proprio l’ex Spezia che Milan e Inter osservano con enorme interesse da tempo. 7 presenze stagionali per Kiwior, appena 96′ in Premier League e la voglia di riscattarsi, giocando con continuità in una grande squadra.

Si è parlato a lungo della possibilità di un ritorno in Italia. Il giornalista turco Ekrem Konur già da tempo ha parlato di come i ‘Gunners’ siano aperti all’addio nel mese di gennaio. Milan, Inter ma anche Napoli – secondo la fonte – che riporta come la dirigenza dell’Arsenal punterà ad una cessione definitiva per circa 30 milioni di euro. Kiwior, al momento, percepisce un ingaggio da circa 2 milioni a stagione.