Il Milan come Marotta e l’Inter: firma subito, arriva a zero a giugno

Il Milan è pronto ad imitare l’Inter in sede di mercato andando a chiudere un importante colpo a zero in vista della prossima stagione.

Ormai da anni il calciomercato dell’Inter si basa molto sui colpi a parametro zero che Giuseppe Marotta e la sua squadra vanno a chiudere andando a rinforzare la rosa con calciatori dei quali non va pagato il cartellino.

I rossoneri sono decisi a chiudere un’operazione a parametro zero in vista della prossima stagione. Un colpo fortemente caldeggiato da Zlatan Ibrahimovic, convinto di poter rinforzare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca con un calciatore che vedrà terminare il proprio accordo al termine della stagione in corso. La squadra mercato del Milan ha già individuato quali siano i reparti da sistemare per rendere ancora più competitiva la squadra gestita dal tecnico portoghese e sta prendendo contatti con alcuni calciatori da portare a Milanello al termine della stagione.

Calciomercato Milan, nome nuovo in difesa: colpo a zero in arrivo

Al termine del campionato in corso scadrà il contratto di Victor Lindelof con il Manchester United. Il difensore svedese, ben conosciuto da Zlatan Ibrahimovic, potrebbe quindi proseguire la sua carriera al Milan con i rossoneri pronti a mettere sotto contratto il classe 1994 che il prossimo luglio compirà 31 anni.

Nel pieno della maturità calcistica ed al Manchester United dal 2017, Lindelof potrebbe arrivare al Milan firmando un triennale con i rossoneri a costo zero. Zlatan Ibrahimovic vorrebbe portare il difensore a Milanello a costo zero andando poi a fare cassa con la partenza di uno dei centrali al momento in rosa. Tomori e Thiaw sono da tempo nel mirino di diverse squadre inglesi con il Milan che potrebbe ricevere circa 30 milioni di euro dalla cessione di uno dei due.

Un’operazione che potrebbe portare il Milan a mettere da parte un tesoretto importante da reinvestire anche in altre zone del campo e ad inserire in difesa un elemento di esperienza internazionale che manca da quando Simon Kjaer ha salutato i rossoneri al termine della scorsa stagione vedendo terminare il proprio contratto.

La sosta per le partite delle nazionali darà l’opportunità al Milan di iniziare ad allacciare i contatti con l’entourage dei calciatori finiti nella lista di Ibrahimovic e Moncada con Lindelof che sarà libero di firmare un nuovo contratto dal prossimo febbraio senza dover rendere conto al Manchester United con il quale non ci sono trattative per il rinnovo.