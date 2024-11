Non lo liberano più, salta il ritorno in Serie A dopo 4 mesi

Sfuma un’importante opportunità di mercato per i club di Serie A: non lo liberano più, il club ha deciso di trattenerlo per il resto della stagione

Porte chiuse per il più clamoroso dei ritorni. A soli quattro mesi dall’addio alla Serie A un grande campione, protagonista del nostro campionato per diverse stagioni, avrebbe potuto tornare a indossare la maglia di uno dei più importanti club italiani. Il suo scarso impiego fin qui sia in campionato che nelle coppe aveva infatti portato molte squadre a interessarsi a un calciatore che resta, in ogni caso, potenzialmente un top player. Proprio quando si poteva cominciare a porre le basi per una trattativa è arrivato però il dietrofront della sua attuale squadra: per il momento il giocatore non si muove.

Non si può certo parlare di una tegola sulle manovre di mercato di alcuni club italiani, ma di certo di una brutta notizia per chi sperava di poter fare un grande affare a gennaio, magari low cost, sfruttando qualche formula ampiamente vantaggiosa, come un prestito secco o con diritto di riscatto.

Per certi versi la vera vittima di questo dietrofront clamoroso potrebbe però essere lo stesso giocatore. Se da una parte il veto posto dalla sua attuale squadra potrebbe significare una fiducia non scalfita nei suoi confronti, nonostante un inizio di stagione non proprio vissuto da protagonista, il rischio grande è che possa trascorrere l’intera annata calcistica per lo più in panchina, di fatto perdendo un anno e mettendo a rischio anche il prosieguo della sua carriera.

Serie A, brutto colpo per i grandi club: sfuma un super colpo di mercato, la sua squadra non lo libera

C’è una squadra in Europa che in questi primi mesi stagionali sta dominando in lungo e in largo, sia in Premier League, dove attualmente ricopre il ruolo di capolista con ben cinque punti di vantaggio sul super Manchester City di Pep Guardiola, sia in Champions, unica squadra fin qui in grado di vincere quattro partite su quattro nella massima competizione europea.

Si tratta ovviamente del Liverpool. Chi pensava che la prima stagione dell’era post Klopp potesse risultare traumatica per i Reds, evidentemente si sbagliava di grosso. Il sostituto del tecnico tedesco, Arne Slot, ha fin qui dimostrato infatti di essere all’altezza dell’eredità che ha raccolto, costruendo una squadra quasi priva di difetti. Una super formazione in cui, però, il grande colpo dell’estate, Federico Chiesa, fin qui non ha trovato spazio.

Le sole tre apparizioni stagionali in tutte le competizioni, con un solo minuto in Champions e 18 in Premier League, sono un bottino davvero magro per l’attuale ex nazionale azzurro. Anche per questo motivo in molti avevano immaginato potesse essere potenzialmente uno dei calciatori in lista di sbarco da Liverpool già a gennaio.

A quanto pare le cose però non stanno così. Milan, Roma e le altre squadre italiane interessate all’ex Juve dovranno mettersi l’animo in pace. A quanto raccontato da fonti spagnole come Fichajes.net, Slot avrebbe infatti posto un veto clamoroso sulla sua cessione. Il tecnico vuole infatti mantenere intatta la sua rosa, considerando l’inizio di stagione sfavillante fin qui vissuto. Anche perché è convinto che, prima o poi, ci sarà bisogno anche di chi sta giocando meno, e in quel momento Chiesa dovrà dimostrare di essere all’altezza della situazione.