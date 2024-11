Prima li stende, poi se lo comprano: Ibra incassa 60 milioni

Una possibile clamorosa cessione, 60 milioni nelle casse del Milan: è il calciatore rossonero più desiderato del momento

Una stagione fatta di alti e bassi, di sorprese più o meno negative che al momento sembrano virtualmente allontanare il ‘Diavolo’ dal discorso Scudetto. Mancano ancora tanti mesi alla fine del campionato: nel mezzo la Champions League, l’habitat naturale della squadra rossonera che proprio ultimamente ha fatto impazzire di gioia i suoi tifosi.

Inn molti si aspettavano una buona prestazione in casa del Real Madrid, pochissimi che il Milan riuscisse in un vera e propria impresa. A maggior ragione se contornata da una prestazione davvero maiuscola che per lunghi tratti ha annichilito la squadra allenata dal grande ex, Carlo Ancelotti. Il ‘Diavolo’ è stato capace di giocare un gran calcio, imponendosi al ‘Bernabeu’, la casa dei campioni d’Europa in carica, di fenomeni come Vinicius e Mbappè. Il Milan, dopo quanto visto a Madrid, sembra poter puntare ad avere ambizioni decisamente più elevate. Il potenziale, a questo punto, lo hanno visto tutti.

E sotto gli occhi di tutti le gesta di alcuni rossoneri in particolare che – già nei mesi scorsi – sono finiti al centro di rumors di mercato che oggi possono tramutarsi in un pericolosissimo tormentone. Da Malick Thiaw, quasi ‘scartato’ dopo un inizio di stagione agghiacciante, passando per Rafa Leao che pare ora tornato a giocare con voglia e determinazione, con le sue grandi qualità che possono solo dare un’enorme mano a mister Fonseca.

Dal Milan al Real, che colpo: lo ha chiesto Ancelotti

Ma c’è un nome in particolare che, clamorosamente, nel 2025 potrebbe dire addio e salutare definitivamente il Milan. Manco a dirlo, per sposare il progetto del Real Madrid. Da carnefice a stella delle ‘Merengues’: si parla di Tijjani Reijnders.

Una prova sontuosa quella del nazionale olandese che ha chiuso il match con il gran gol dell’1-3. Arrivato nell’estate 2023 dall’AZ Alkmaar per appena 19 milioni di euro, ora come ora la sua valutazione è schizzata alle stelle. Ne parla il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ che sottolinea come Florentino Perez stia seriamente prendendo in considerazione Reijnders per rimpiazzare Tchouameni che nel 2025, con ogni probabilità, lascerà i ‘Blancos’. Una situazione abbastanza chiara: adesso il Real è pronto ad accodarsi a Tottenham, Barcellona e Manchester City.

Il Milan starebbe pensando al rinnovo fino al 2030 per il talentuoso centrocampista, con un nuovo ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione. Una mossa utile a scoraggiare le big che vorrebbero puntare con forza, l’anno prossimo, sul gioiello olandese. Il Milan però pare aver già fissato una cifra sulla quale si potrà trattare l’addio del centrocampista: non meno di 60 milioni di euro. Un esborso economico che la dirigenza del Real Madrid pare intenzionata a compiere. Ed intanto i tifosi del Milan tornano a temere l’addio di una delle stelle di Fonseca, per la prossima estate.