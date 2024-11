CN – Prendono Vinicius: è già scritto il colpo dell’anno 2025

Ha del clamoroso la notizia di mercato emersa nelle ultime ore, operazione monstre nel 2025: c’entra anche Vinicius. Tutti i dettagli

La stagione calcistica 2024/25 è ormai entrata nel vivo e molti club hanno già iniziato a tirare qualche somma in vista del prossimo futuro. Sembrerebbe sia caso del Real Madrid che, stando ad alcune indiscrezioni, starebbe pensando di avviare una mini-rivoluzione che prevede avvicendamenti – in campo e fuori – davvero clamorosi.

A riportare le indiscrezioni in questione è stato Carlo Pelegatti, il quale ha frequentato i salotti madrileni la scorsa settimana in occasione dell’incontro di Champions League tra le Merengues e il Milan. Secondo il noto giornalista di fede rossonera, il Real sarebbe innanzitutto intenzionato a cambiare in panchina, salutando Carlo Ancelotti ed accogliendo il suo ex faro di centrocampo Xabi Alonso (attualmente alla guida del Bayer Leverkusen). Ma questa non è l’unica voce che si sussegue insistentemente tra i colleghi spagnoli…

Real Madrid, l’addio di Vinicius prende clamorosamente quota: le parole dell’esperto

Stando infatti a quanto riportato da Pellegatti in un’intervista rilasciata a “Cronache di Spogliatoio”, il prestigioso club di Madrid starebbe anche sondando il terreno per una clamorosa operazione relativa al reparto d’attacco. Il Real sarebbe addirittura disposto a cedere quello che al momento rappresenta il suo calciatore più in forma, ovvero Vinicius Junior, per piazzare il colpaccio di cui siamo in procinto di parlarvi.

Nel dettaglio, l’idea del presidente dei Blancos, Florentino Perez, sarebbe quella di costruire un attacco stellare che vedrebbe Kylian Mbappé affiancato dal centravanti più forte al mondo. Ci riferiamo, ovviamente, al bomber norvegese del Manchester City, Erling Haaland. “A Madrid mi dicevano che potrebbero tentare di mandare Vinicius in Arabia e con quei soldi prendere Haaland“, ha affermato Pellegatti.

Si tratta di uno scenario molto suggestivo, certo. Che però, vale la pena ricordarlo, rientra ad oggi in un «pourparler» giornalistico che ancora non ha avuto riscontri ufficiali. Del resto, non è detto che i citizens siano disposti a privarsi dello scandinavo ed è molto difficile immaginare che un giocatore all’apice della sua carriera come Vinicius possa decidere di trasferirsi in Arabia.

D’altro canto, tuttavia, è vero anche che non è la prima volta che Haaland viene accostato al Real e che quella saudita non rappresenta l’unica pista percorribile per il futuro del brasiliano: si pensi alla disponibilità economica del Paris Saint-Germain e all’interesse di alcuni club di Premier League. Insomma, non è un affare semplice ma nemmeno impossibile: non ci resta che attendere e vedere come eventualmente evolverà la situazione.