Colpo in prestito nel 2025, ritorno prepotente del Milan

Il pareggio in casa del Cagliari ha smorzato gli entusiasmi in casa Milan con i rossoneri che devono fare i conti con un altro passo falso in campionato.

La vittoria ottenuta sul campo del Real Madrid aveva fatto ben sperare i tifosi del Milan che hanno invece visto la propria squadra non riuscire ad andare oltre il pareggio contro i rossoblu.

La sosta per le nazionali consentirà a Paulo Fonseca di mettere a punto quello che non va in casa Milan ed alla dirigenza di iniziare a pensare quali siano le mosse da apportare per sistemare la rosa a disposizione del tecnico portoghese. A gennaio potrebbe esserci solamente qualche ritocco ma molto dipenderà da quella che sarà la situazione infortunati nel mese invernale. Si pensa già a quello che andrà fatto in vista della prossima estate ed il Milan sembra deciso a tornare in maniera prepotente su un vecchio obiettivo della scorsa sessione di trattative.

Milan, affare in prestito: i rossoneri ci riprovano

Nonostante i rapporti con il suo entourage si siano fortemente raffreddati dopo quanto accaduto lo scorso giugno, il Milan è pronto a fare un nuovo tentativo per Joshua Zirkzee, centravanti olandese che in Premier League sta facendo fatica a mostrare quello che ha fatto con la maglia del Milan.

Classe 2001, Zirkzee è passato al Manchester United dal Bologna durante la scorsa estate dopo che il Milan è stato molto vicino all’acquisto del centravanti. Le alte richieste di commissioni avanzate dall’entourage del calciatore hanno però fermato l’affare con la punta che ha deciso di raggiungere ten Hag in Inghilterra. L’esonero del tecnico olandese, però, cambia le carte in tavola.

Adesso sulla panchina dei Red Devils siede Ruben Amorim che ha salutato lo Sporting CP. Nelle prossime settimane il nuovo allenatore dovrà conoscere la rosa a sua disposizione con Zirkzee che dovrà convincere il tecnico a puntare su di lui. Se la stagione del giovane olandese dovesse confermarsi ancora deludente, non è da escludere una sua partenza in prestito.

Il Milan sarebbe pronto a cogliere l’occasione durante la prossima estate considerata la necessità di portare in rossonero almeno un nuovo attaccante. Abraham e Jovic sembrano destinati all’addio con l’inglese che farà ritorno alla Roma dopo la fine del prestito mentre il serbo andrà in scadenza di contratto. A costi contenuti Zirkzee potrebbe rappresentare una nuova opportunità ed il Milan vuole farsi trovare pronto.