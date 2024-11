Daniel Maldini ha scelto: addio Monza e Milan tradito definitivamente

Addio al Monza e Milan tradito in maniera definitiva: arrivano importanti novità sul futuro prossimo di Daniel Maldini, il figlio d’arte ha deciso cosa fare!

Uno dei migliori talenti di questo campionato è sicuramente Daniel Maldini. Il figlio d’arte sembra essere definitivamente esploso dopo l’addio al Milan la scorsa estate. Le due convocazioni consecutive da parte del CT della Nazionale, Luciano Spalletti, dimostrano quanto di buono ha fatto fin qui il fantasista, battendo una nutrita concorrenza per entrare nei 23 eletti da parte del tecnico. A ottobre è arrivato il debutto dopo la prima chiamata, questa volta può esserci una maglia dal 1′ per la gioia di papà Paolo.

La dinastia dei Maldini in Nazionale continua, mentre quella al Milan si è bruscamente interrotta. Il figlio e nipote d’arte ha fatto il suo debutto con i colori di una vita addosso, ma poi è andato altrove. Prima a farsi le ossa poi, probabilmente per sempre, spezzando quel cordone ombelicale che legava questa famiglia ai meneghini. Il Milan, infatti, non credendo abbastanza in lui lo ha venduto in maniera definitiva al Monza, lasciandosi solo una piccola porta aperta per un futuro ritorno.

Daniel Maldini, deciso il suo futuro: addio al Monza e Milan tradito?

Nell’accordo tra brianzoli e rossoneri, infatti, c’è il 50% sulla futura rivendita a favore del Milan. Il giocatore dipende solo dal Monza ma è ovvio che incassare la metà per il suo cartellino tiene il club di Scaroni ancora interessato alle prestazioni del classe 2001. Inoltre si è vociferato che la dirigenza stava pensando di riportarlo sotto al Duomo, pagando solo la metà del suo cartellino.

Con un Maldini in grande spolvero è chiaro che il suo futuro non sarà al Monza e presto virerà verso una big. L’addio può essere dietro l’angolo ma non per tornare al Milan, anzi. Probabilmente il “tradimento” definitivo sarà compiuto, emigrando all’estero. Ci sono due club di Liga spagnola che lo hanno messo in lista e pronti a scommettere su di lui. Si tratta di Villarreal e Betis Siviglia, due squadre che navigano nei piani alti del campionato iberico.

Il giocatore è già pronto a dire sì, volendo provare l’esperienza in un altro top campionato e pronto al salto di qualità. Nelle prossime settimane potrebbe esserci l’affondo, vedremo se il Monza proverà a trattenerlo almeno fino a fine stagione prima di lasciarlo inevitabilmente andare. Con buona pace del Milan che, incassata la cifra che gli spetta, chiuderà ogni tipo di rapporto con Maldini.