Giuntoli stravolge la Juve, no a bomber e difensore: ecco chi arriva a gennaio

Il dt bianconero cambia improvvisamente strategia per la sessione di trasferimenti invernale, ecco il primo colpo a sorpresa

Alla nuova pausa, quella di metà novembre, la Juve arriva con il vento in poppa in campionato, dopo le ultime due vittorie contro Udinese e Torino che hanno rinfrancato la classifica e l’autostima dei bianconeri. Il livello delle prestazioni sta salendo e per Thiago Motta ci sono anche più opzioni, con il rientro graduale degli infortunati.

Il ritorno a pieno titolo di Koopmeiners sta già aiutando molto la manovra offensiva, dopo la sosta dovrebbero esserci nuovamente a disposizione Douglas Luiz e Nico Gonzalez, per aumentare ulteriormente le rotazioni. Il gioco della squadra sta iniziando a beneficiarne e nelle ultime settimane si sono intravisti sprazzi di grande Juve, che può dire la sua sia in Serie A che in Europa.

Naturalmente, sarà fondamentale cercare di tenere questo andamento anche al rientro dalla sosta, per chiudere l’anno solare con un trend in crescendo. E’ una Juventus per la quale però le assenze in difesa e al centro dell’attacco continuano a pesare. Non avere a disposizione Bremer e Milik, infortunati di lungo corso, sta incidendo non poco. Ed ecco perché si parla insistentemente di un colpo per reparto, in retroguardia e in prima linea, a gennaio. Ma Giuntoli potrebbe non essere dello stesso avviso e decidere per un altro tipo di rinforzo.

Juventus, la mossa inattesa di Giuntoli: offerta per Sabitzer

La Juventus vorrebbe provare a incrementare la qualità anche in mezzo al campo, dove finora c’è stata una grossa delusione, vale a dire Douglas Luiz. Dal brasiliano ci si aspettava molto di più e in generale il reparto, sebbene in crescita, pare necessitare di un innesto importante in termini di carisma, fisicità, sostanza nelle due fasi. Il nome giusto potrebbe essere quello di Sabitzer.

Per l’esperto centrocampista austriaco, secondo ‘Fichajes.net’, Giuntoli sarebbe pronto a presentare una offerta da 15 milioni di euro. Una cifra che il Borussia Dortmund potrebbe accettare, per andare a propria volta sul mercato invernale a caccia di rinforzi. I contatti tra le parti, secondo il portale iberico, sarebbero già ben instradati e la trattativa dunque potrebbe decollare in breve tempo a sorpresa. Giuntoli si prepara al primo grande colpo del 2025, ribadendo la voglia della Juve di essere protagonista sul mercato.