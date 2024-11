Milan scatenato, arriva un top dalla Premier: affare low cost

Il Milan programma un grande colpo per il mese di gennaio: affare low cost, ecco il regalo per Fonseca

Tra alti e bassi la stagione del Milan va avanti. Se i rossoneri sono stati capaci di un’impresa incredibile battendo il Real Madrid al Santiago Bernabeu grazie ad una prestazione maiuscola, lo stesso non si può dire per quel che riguarda il cammino del ‘Diavolo’ in Serie A.

il 3-3 di Cagliari lascia l’amaro in bocca e, ancora una volta, una manciata di punti per strada che a fine stagione potrebbero risultare troppi per tentare di restare aggrappati alle squadre di testa. Ecco perché la dirigenza di Via Aldo Rossi sta già lavorando alle prossime mosse, idee e suggestioni che in sede di mercato potrebbero finire per rinforzare in maniera corposa la rosa di Paulo Fonseca. In tal senso, c’è un’idea in particolare che sta stuzzicando i vertici di Via Aldo Rossi.

Come è spesso accaduto anche nel recente la dirigenza milanista sta guardando in Premier League per cercare nomi utili a rendere più competitiva la rosa dell’ex allenatore del Lille. In tal senso, l’ultimissima possibilità potrebbe arrivare in difesa: così l’affare può andare davvero in porto nel mese di gennaio.

Milan, sorpresa in difesa: arriva quasi gratis

Secondo quanto viene riferito da ‘Fichajes.net’ il Milan si starebbe già muovendo, in vista della sessione invernale di calciomercato, per la firma di un difensore che possa completare il reparto a disposizione di Paulo Fonseca.

Occhi in casa Manchester United, per un’occasionissima che i rossoneri non vogliono lasciarsi scappare. Si tratta di Victor Lindelof, difensore classe 1994 che non rientra più tra le priorità per la retroguardia dei ‘Red Devils’ e che potrebbe quindi partire ad inizio 2025. Un’operazione che il Milan sembrerebbe convinto di portare avanti, visto che il contratto dello svedese è in scadenza il 30 giugno 2025 e non verrà rinnovato dalla società inglese.

A questo punto, per evitare una folta concorrenza durante l’estate, il ‘Diavolo’ proverebbe a giocare d’anticipo, con un piccolo conguaglio da versare nelle casse dello United. 7 presenze e appena 293′ in campo, al momento, per Lindelof all’Old Trafford. Il centrale 30enne sarebbe un rinforzo di grande esperienza per la retroguardia del Milan, con Fonseca che in più occasioni ha fatto ruotare i centrali alla ricerca della quadra definitiva che non ha evidentemente ancora trovato.

Il nodo da sciogliere per la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio di Lindelof che, a Manchester, guadagna 4,1 milioni di euro a stagione. Il portale spagnolo riporta anche una possibile alternativa che piace tanto a Inter, Juventus e Napoli: Jakub Kiwior. In questo caso, però, l’esborso sarebbe molto più elevato: per il nazionale polacco l’Arsenal chiede poco meno di 30 milioni di euro.