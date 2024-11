Un altro gigante per la Juventus: scippo tremendo ai nerazzurri

Un nuovo gigante per la Juventus: Cristiano Giuntoli sta già sondando il terreno, è pronto lo scippo tremendo ai nerazzurri alla riapertura del mercato

La Juventus e Cristiano Giuntoli stanno già pensando alle prossime sessioni di mercato, a partire da quella di gennaio. Ci sarà da rinforzare il club bianconero, soprattutto nelle carenze palesate in questa prima parte di stagione e nei ruoli scoperti. Come quello in attacco, dove manca un vice-Vlahovic. Una mancanza della società che ha errato nel volersi affidare solo a Milik, pur sapendo che il polacco era infortunato. Al momento l’ex Napoli è ancora ai box e non si intravede un suo ritorno (dovrebbe rientrare tra dicembre e gennaio).

Diverso il discorso in difesa, dove c’è stato il grave KO di Gleison Bremer. Qui la società non ha colpe, c’è solo da prendersela con la sfortuna. Ma è chiaro che a gennaio qualcosa andrà fatto anche in quel reparto. Nelle ultime settimane, interrogati sugli argomenti, sia Giuntoli che Thiago Motta hanno asserito come la priorità al momento è il difensore. Naturalmente nulla sarà lasciato al caso e si proverà a rinforzare tutti i ruoli, ma l’urgenza è per il centrale.

Juve, Giuntoli piazza un nuovo colpo! Sgarro ai nerazzurri

Dunque è lì che guarda la Juve e Giuntoli ha già messo diversi talenti in lista. Tra questi si sta mettendo in luce in maniera particolare un difensore che si può definire già un gigante e un top della serie A. La Juve medita di scipparlo subito ai nerazzurri!

Isak Hien è una delle migliori sorprese di questo inizio di stagione. Il classe ’99 si è imposto al centro della retroguardia dell’Atalanta di Giampiero Gasperini che difficilmente rinuncia a lui. Ha scalato le gerarchie e si è imposto, annullando in maniera clamorosa Lukaku nella sfida del Maradona di una settimana fa. Arrivato a gennaio scorso a Bergamo dopo un anno e mezzo al Verona, le sue prestazioni sono un continuo crescendo e gli sono valse l’interesse di parecchie big.

La Juventus vorrebbe subito portarlo a Torino ma naturalmente non sarà facile scipparlo alla Dea, soprattutto a gennaio. Ricordiamo quanto Giuntoli ha dovuto penare per riuscire ad arrivare a Koopmeiners, i Percassi non si lasciano convincere facilmente e sono un osso duro sul mercato. Decisiva può essere la volontà del calciatore, come è già successo per l’olandese.