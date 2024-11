Colpo di scena Chiesa, la decisione è presa

Il futuro di Federico Chiesa è stato deciso, i tifosi non riescono a crederci: colpo di scena incredibile, per l’ex Juve cambia tutto

Tra i calciatori nel giro della Nazionale italiana, i pilastri del gruppo azzurro nelle ultime due edizioni, diametralmente opposte, degli Europei, ce n’è uno che più di tutti in questa stagione sta deludendo. E non si tratta di Berardi, tornato invece in campo in grande spolvero dopo l’infortunio, seppur solo in Serie B. La grande delusione fin qui per Spalletti e lo staff della Nazionale è Federico Chiesa. L’ex attaccante della Juventus sta infatti giocando pochissimo a Liverpool e fin qui non ha avuto alcuna opportunità di incidere. Un approccio tremendo con la realtà inglese che potrebbe essere foriero di grandi novità. Il suo futuro è infatti già stato scelto, ed è sorprendente.

Il minutaggio esiguo avuto dall’attaccante italiano non solo in Premier, ma anche in Champions e nelle coppe nazionali, aveva invogliato alcune delle più grandi squadre del nostro campionato a bussare alla porta dei Reds per capire cosa stesse succedendo con Chiesa e se ci fosse uno spiraglio di opportunità per una cessione che potesse permettergli di valorizzarsi, magari un prestito a gennaio finalizzato a ridargli spazio e minuti nelle gambe.

Un pensiero che, stando ai rumor di mercato, era passato nella mente di squadre come la Roma o anche il Milan, formazioni che, per un motivo o per un altro, sono finora lontane dall’obiettivo che si erano prefissate a inizio stagione. Stando alle ultime voci provenienti dall’Inghilterra, però, le ipotesi di un ritorno clamoroso di Chiesa in Serie A dopo pochissimi mesi al Liverpool sono al momento completamente infondate. I Reds hanno preso infatti una decisione sull’ex Juve, e non è quella che tutti si aspetterebbero.

Svolta Chiesa, cambia il futuro dell’attaccante: decisione sorprendente

Considerando il minutaggio imbarazzante che Arne Slot ha fin qui concesso all’attaccante italiano in questi primi mesi favolosi di stagione per il Liverpool, era logico e scontato che la società potesse pensare di mandare Chiesa a giocare altrove, per non veder svalutare del tutto il proprio investimento.

Ma la logica, nel calcio, non sempre trova spazio. Anzi, al contrario è proprio il fatto che fin qui le cose siano andate straordinariamente bene sia in campionato che nelle coppe che ha portato Slot a frenare ogni tipo di trattativa. Per il tecnico dei Reds, in questo momento, da Liverpool nessuno si muove. Chiesa compreso.

Quasi fosse un talismano, l’ex tecnico del Feyenoord vuole continuare ad avere l’attaccante azzurro accanto a sé, convinto che possa dare il proprio contributo alla causa quando ce ne sarà bisogno. Soprattutto, non vuole toccare nulla di quel gruppo straordinario che è riuscito a creare nel giro di pochi mesi e che lo ha portato, incredibilmente, a cancellare quasi del tutto l’ombra ingombrante del suo predecessore, Jurgen Klopp.

Il momento dalle parti del Mersey è magico e, per non rompere l’incantesimo, Slot è convinto che nulla debba essere toccato a gennaio, né in entrata né in uscita. Resta da vedere se continuerà a essere dello stesso avviso anche tra qualche settimana, considerando che la stagione è ancora lunga e che sia in campionato che in Champions le rivali attrezzate non mancano, e può quindi succedere ancora di tutto.