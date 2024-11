Dramma in atto al Milan: problema “spaventoso”

Dopo la vittoria contro il Real Madrid in casa Milan è arrivato il deludente pareggio a Cagliari che ha definitivamente allontanato i rossoneri dalle prime posizioni della classifica.

Un risultato, quello maturato in Sardegna, che ha riportato nello sconforto un ambiente che sembrava essere galvanizzato dalla convincente vittoria ottenuta sul campo dei campioni d’Europa in carica.

Un’altalena di risultati che va avanti ormai dall’inizio della stagione in casa rossonera e che sta pregiudicando di fatto l’annata degli uomini di Paulo Fonseca. Alla ripresa ci sarà il big match contro la Juventus, nuovo banco di prova per la squadra rossonera che non può permettersi più errori se vuole rimanere agganciata al treno che porta alla qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo è arrivato un annuncio che fotografa perfettamente la situazione in casa Milan.

Milan, il pari di Cagliari è un dramma: arriva l’annuncio

In seguito al pareggio di Cagliari, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha fatto il punto sulla situazione del Milan criticando aspramente la squadra rossonera ed in particolare l’allenatore Paulo Fonseca. Ravezzani ha puntato il dito contro l’atteggiamento della squadra cogliendo nel carattere il problema principale della formazione.

“Il Milan ha un deficit caratteriale spaventoso. Troppo facile essere concentrati con Inter o Real. È nelle partite <facili> che si vede la squadra vincente che non molla mai. E Fonseca non può vantarsi della fase offensiva – ha affermato Ravezzani su X – e dire che quella difensiva è solo colpa dei giocatori”. Una dura critica alla squadra ed in particolare a Fonseca che è chiamato ancora una volta a cambiare la rotta per cercare di salvare la stagione.

Ora ci saranno due settimane di sosta per via degli impegni delle nazionali. Un’occasione per Fonseca di lavorare sui concetti che ancora non sembrano completamente recepiti dalla squadra anche se molti resteranno fuori per diversi giorni. Il Milan è poi atteso da un lungo tour de force tra campionato e coppe con il dovere di chiudere quanto prima il discorso relativo alla qualificazione al prossimo turno di Champions League e l’esordio in Coppa Italia.

Per la società sarà anche l’occasione per iniziare a lavorare in sede di calciomercato e trovare quelle pedine che possano sistemare l’organico a disposizione del tecnico portoghese. Con ogni probabilità arriverà un centrocampista che sia in grado di dare maggiore equilibrio alla formazione con Cardoso del Betis che resta sempre un nome caldo.