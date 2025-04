Torna Insigne, affare fatto: colpo in Serie A

L’ex attaccante del Napoli di ritorno in Italia, l’ultima suggestione è semplicemente clamorosa: ecco chi vuole Insigne in Serie A

Il calciomercato estivo è ancora lontano anche se le società di Serie A stanno già lavorando ai prossimi colpi, alle idee che potrebbero trasformarsi molto presto – e con largo anticipo sulla riapertura ufficiale della sessione estiva – in realtà. Tra i tanti profili, uno in particolare potrebbe farvi ritorno.

Sono passati quasi tre anni dal doloroso e rumorosissimo addio al Napoli. Ad oggi Lorenzo Insigne è lontano, lontanissimo dalla Serie A. Anche se sembra proprio che durante la prossima sessione estiva di calciomercato qualcosa possa cambiare e che l’ex capitano azzurro possa finire per vivere una nuova avventura – forse l’ultima della sua carriera – nel calcio italiano. Insigne in più di un’occasione non ha mai nascosto la sua nostalgia di casa, dell’Italia.

Certo le cose con i Toronto non vanno propriamente bene dal punto di vista sportivo anche se – economicamente – questo triennio in Canada ha fruttato parecchio. In MLS Lorenzo è il secondo più pagato con 15,4 milioni a stagione, dietro solo ad un certo Leo Messi che tocca quasi 21 – sponsor esclusi – con l’Inter Miami. Ad ogni modo l’attaccante potrebbe decidere di ritornare, di rilanciarsi nel calcio che conta e magari togliersi nuove soddisfazioni in Serie A.

Non è certo, si tratta di una suggestione che però potrebbe effettivamente tramutarsi in qualcosa di concreto da qui alle prossime settimane. E Insigne, che a Toronto non sta vivendo mesi semplici, coglierebbe la palla al balzo. Ma chi è pronto a scommettere su di lui?

Insigne ‘tradisce’ il Napoli: ritorno clamoroso

Dal 2012 al 2022 al Napoli, un amore viscerale per la sua città che è sempre andato oltre i risultati sportivi. Le tante soddisfazioni ma anche molte delusioni, come il non aver vinto lo Scudetto in maglia azzurra. Oggi, però, Insigne potrebbe ripartire da zero. O quasi.

Con il Toronto in questa stagione non ha praticamente mai messo piede in campo. Screzi con i compagni e l’allenatore, solo 2 apparizioni complessive e 180′ in campo. Un bottino impossibile da accettare. Ecco perché Insigne punterà a cambiare aria ed una nuova – ultima – avventura in Serie A è dietro l’angolo. Il Genoa potrebbe dargli una grossa occasione per rilanciarsi e dimostrare al calcio italiano, magari pure a Spalletti, che è ancora decisivo in Serie A.

Certo, andrà affrontato il tema ingaggio. Un nodo sulla carta quasi impossibile da sciogliere se si pensa al monte stipendi dei rossoblù. Ma la voglia di cambiare aria e l’idea comune di separarsi dal club canadese potrebbero dare una grossa mano alla dirigenza ligure. Staremo a vedere: il contratto di Insigne è in scadenza tra poco più di un anno.