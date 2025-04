Beffa Milan, salta il colpo e va all’Atalanta: 12MLN subito

Il Milan sta iniziando a studiare per il futuro e vuole chiudere subito un nuovo colpo: c’è l’Atalanta dietro l’angolo.

I rossoneri stanno iniziando a investire su importanti colpi di mercato per la prossima stagione ma ci sono anche delle difficoltà enormi da tenere in considerazione e poi da superare se si vuole portare in alto, di nuovo, la squadra e se si vuole puntare alla vittoria di trofei importanti.

Le mosse di calciomercato del Milan sono già sulla scrivania di Fabio Paratici, che a breve dovrebbe firmare come nuovo direttore sportivo, ma ora c’è il pericolo Atalanta da tenere sotto controllo.

Calciomercato Milan: colpo dalla Serie A

Il Milan sta cercando nomi nuovi da portare tra le proprie fila nel giro di pochissimi mesi. La volontà è quello di incassare il sì già ora di molti calciatori, a prescindere dal piazzamento finale, così da poter costruire velocemente la rosa del futuro e cambiare le carte in tavola.

Questa stagione è stata tremenda, ma può concludersi con un doppio trofeo che farebbe felici molti tifosi. Poi partirà il nuovo progetto che prevede sicuramente grossi cambiamenti in tutti i reparti.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan è sulle tracce di un nuovo difensore dalla Serie A: ma ora spunta l’Atalanta.

Milan su Idzes: può essere l’erede di Thiaw

La difesa del Milan in questa stagione è stata tremendamente ballerina. I rossoneri sono stati in palese difficoltà per tutta la stagone, con i cambi continui tra Gabbia, Thiaw, Tomori e Pavlovic che non hanno fatto mai trovare la quadra e una certezza a Fonseca e a Conceiçao che hanno avuto grandissimi problemi nella gestione della rosa e dei risultati.

Il Milan segue Jay Idzes per il calciomercato della prossima stagione. Il difensore indonesiano del Venezia è una delle poche note positive del club lagunare che sta provando in tutti i modi a risalire la classifica e a salvarsi ma alla fine della stagione potrebbe perdere i suoi pezzi pregiati.

Secondo quanto riferisce L’Eco di Bergamo, infatti, l’Atalanta sta sfidando il Milan per Idzes e vuole portarlo in nerazzurro. Ci sono possibilità ottime che la Dea vada sul centrale indonesiano per renderlo la nuova colonna della difesa orobica, anche senza Gasperini.

Atalanta e Milan su Idzes; fissato il prezzo

Il Milan e l’Atalanta seguono Jay Idzes del Venezia. Il difensore e capitano degli arancioneroverdi ha già scelto di lasciare il club per provare una nuova, grande, avventura tra i grandi e sta capendo quale sia la scelta migliore per il suo futuro.

Il Venezia ha fissato il prezzo di Jay Idzes. Vorrebbero 15 milioni per cederlo in laguna ma Atalanta e Milan si fermeranno a un massimo di 12, tra parte fissa e bonus.