L’accordo è stato raggiunto: finalmente Milan, affare fatto

Svolta importante sul futuro del Milan, l’affare è stato definito: manca solo l’annuncio, tutti i dettagli

Il Milan è pronto a voltare pagina. Con un presente che continua a non regalare grandi sogni e soddisfazioni ai tifosi rossoneri, e con una qualificazione alla prossima Champions che sembra sempre più difficile, ai rossoneri non resta altro che pianificare il futuro con attenzione, per cercare di evitare di buttare al vento una nuova stagione, come accaduto in quella in corso.

L’obiettivo della dirigenza rossonera, stavolta, è chiaro ed evidente: cercare di costruire nuovamente le basi per una ripartenza rapida ma forte, che possa permettere alla squadra di tornare competitiva già dalla prossima stagione. Un piano chiarissimo che porterà, inevitabilmente, a una grande rivoluzione nella rosa, a un cambio in panchina ormai scontato e a un ribaltone anche a livello dirigenziale.

Se per quanto riguarda i giocatori bisognerà attendere l’estate, e le eventuali offerte, per capire se davvero i vari Maignan, Theo Hernandez e Rafa Leao lasceranno o meno la squadra rossonera, è probabile che il nome del tecnico possa invece dipendere da chi sarà il nuovo uomo forte nella dirigenza. E tutti gli indizi portano a un solo nome, quello di un direttore sportivo capace di collezionare già diversi scudetti nel corso della sua carriera.

Milan, la rivoluzione sta per cominciare: accordo trovato, manca solo l’annuncio

Di nomi per il possibile nuovo direttore sportivo rossonero se ne sono fatti molti nelle ultime settimane, da Tare a Manna. Il grande favorito per il ruolo di massimo dirigente dell’area sportiva milanista sembrerebbe però essere un altro, ed è forse il nome che maggiormente fa sognare il popolo rossonero. Si tratta infatti di Fabio Paratici, quello stesso Paratici che, di fatto, ha costruito il ciclo dei nove scudetti della Juventus.

A lungo accostato al Milan già negli scorsi giorni, l’ex dirigente del Tottenham sembra aver finalmente trovato un accordo con la proprietà rossonera. A rivelarlo è in particolare Orazio Accomando di DAZN, secondo cui le parti sarebbero davvero vicine. Questioni di dettagli e si potrebbe arrivare a quella chiusura definitiva che, di fatto, segnerà la nascita di una nuova era per il Milan.

A quel punto, starà a Paratici infatti prendere le redini della situazione e cominciare a pesare sulle decisioni del club. A partire da quella, fondamentale, sul prossimo allenatore. Perché nella prossima stagione non saranno più ammesse decisioni azzardate.

In altre parole, non ci sarà più spazio per profili come Fonseca, e probabilmente nemmeno per una conferma di Conceiçao, tecnico che continua a lasciare perplessi molti tifosi. Servirà un uomo forte, di esperienza e carisma, in grado di ricostruire una squadra in tempi rapidi e di poterla rendere subito competitiva per qualche trofeo.

Un identikit cui risponde perfettamente un unico profilo: Antonio Conte, che peraltro è legatissimo a Paratici e che sarebbe, senza alcun dubbio, la prima scelta dell’ex dirigente bianconero, dovesse il tecnico salentino effettivamente decidere di interrompere prematuramente il suo rapporto con il Napoli al termine di questa stagione.