Addio Milan, c’era il Bayern Monaco in tribuna: accordo per l’addio

Il Milan sta iniziando a muovere passi importanti sul futuro: a San Siro c’era il Bayern Monaco per chiudere l’accordo.

I rossoneri hanno in mente una rivoluzione totale in vista della prossima stagione, con tanti calciatori che possono lasciare la squadra dopo questa annata disastrosa che non ha portato a nulla di positivo. Ci sono già delle trattative in corso che possono avanzare a grandi passi ora per poi perfezionarsi in estate, sia in entrata che in uscita, con nomi importanti che possono muovere pedine e soldi di un certo livello.

La partita contro l’Inter a San Siro aveva uno spettatore speciale: il Bayern Monaco che ha studiato i nerazzurri in vista della Champions e ha scelto un colpo dal Milan per l’estate.

Calciomercato Milan: in estate sarà rivoluzione

Il Milan in estate avvierà la rivoluzione tecnica generake. Senza l’approdo in Champions League servono introiti e soprattutto tante big andranno all’assalto dei nomi di spicco del club.

Il futuro del Milan passa necessariamente dal calciomercato in uscita e poi dalla costruzione della nuova rosa. Andranno portati in rossonero calciatori giovani e non troppo costosi, capaci di saper riportare il Milan in alto senza troppe parole e troppi proclami.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan in estate cederà alcuni pezzi pregiati: senza la Champions League sarà fondamentale cedere per incassare cifre importanti.

Milan, a San Siro c’era Kompany: ha scelto il suo colpo

Il Bayern Monaco è stato spettatore estremamente interessato a Milan-Inter di Coppa Italia. La sfida di San Siro non è stata eccessivamente emozionante dal punto di vista tecnico-tattico ma l’allenatore del Bayern Monaco si è fiondato a Milano per poter studiare i prossimi avversari di Champions League.

E non solo: secondo quanto riferisce calciomercato.com, infatti, Vincent Kompany ha osservato da molto vicino anche la prestazione di Malick Thiaw. Il difensore tedesco piace molto all’allenatore belga che sta cercando nomi nuovi per la sua difesa e avrebbe individuato nel classe 2001 il rinforzo giusto per il suo club.

Thiaw al Bayern Monaco sarebbe un colpo a sorpresa, perché il difensore fino a oggi ha vissuto troppi momenti di alti e bassi che non hanno mai lasciato immaginare potesse essere oggetto del desiderio di un top club. Eppure un ex difensore estremamente esperto e di prima qualità come Kompany lo ritiene un ingaggio giusto per una big eurpoea.

Thiaw al Bayern Monaco: le possibili cifre

Malick Thiaw è diventato il target principale per il Bayern Monaco per la prossima stagione. Il tedesco è uno dei nomi più interessanti del mondo Milan ma non è mai riuscito a esprimersi al massimo livello con continuità e quindi potrebbe essere un sacrificato senza la Champions League.

Il Milan chiede 30 milioni per cedere Thiaw al Bayern Monaco. La cifra è nelle potenzialità del club tedesco che sta ragionando sul da farsi e potrebbe accontentare o avvicinarsi sensibilmente alla richiesta.