Inter beffata: firma con il Napoli, l’ha scelto Conte

Colpo a sorpresa da parte del Napoli. De Laurentiis è pronto a chiudere l’affare ed accontentare Conte: ecco tutti i dettagli.

Il presidente vuole evitare lo scontro con il proprio allenatore ed è per questo motivo che, almeno inizialmente, avallerà le scelte del tecnico che ha già pronta una lista della spesa per la prossima stagione.

Conte è stato chiaro, vuole crescere insieme al Napoli. Al netto delle voci d’addio, l’allenatore prenderà una decisione sul suo futuro in azzurro solo al termine del campionato.

Intanto, Manna è già a lavoro ed ha individuato un possibile rinforzo. Il nome, fatto proprio da Conte, è adatto allo stile di gioco del tecnico salentino che ha già avuto alle sue dipendenze il calciatore nel corso della sua avventura all’Inter.

Il Napoli è pronto a beffare l’Inter anche sul mercato. Gli azzurri si sono iscritti nella corsa per il giocatore, che quasi sicuramente lascerà i nerazzurri alla fine di questa stagione.

Nuovo acquisto dall’Inter, ecco i dettagli

Un vero e proprio affare per il Napoli, che era alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche.

L’assist è arrivato proprio da Milano, visto che l’Inter ha deciso di non rinnovare il contratto del difensore che andrà via a parametro zero la prossima estate.

Ecco perché, a questo punto, Manna è pronto a calare il colpo per portare a NapolI De Vrij. C’è un nuovo indizio su questo affare.

De Vrij Napoli: ci sono degli aggiornamenti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da AreaNapoli, nel capoluogo campano è giunto l’avvocato di Stefean De Vrij che resta un obiettivo degli azzurri per la prossima stagione. Nei giorni successivi alla sfida contro il Milan, c’è stata una chiacchierata per quanto riguarda ill futuro dell’olandese, che ha il contratto in scadenza a giugno con l’Inter.

Il profilo del difensore è molto gradito ad Antonio Conte, che ha avuto modo di allenare l’ex Lazio nel corso della sua esperienza in nerazzurro.

De Vrij, che ha anche parlato bene di Conte in passato, sotto il tecnico salentino ha messo a segno 5 gol e 5 assist in 88 partite. Può essere l’acquisto d’esperienza, richiesto dal mister, per rinforzare la retroguardia del Napoli. Ci sono margini per poter trattare, visto che il classe 1992 è alla ricerca di una nuova squadra considerando che con l’Inter – ad oggi – non ci sono margini per un rinnovo di contratto.

Qual è lo stipendio di De Vrij?

A Milano guadagna 3,8 milioni, una cifra non altissima che è nelle possibilità del Napoli che, comunque, tenterà di abbassare la richiesta e di avvicinarsi intorno ai 2,5 milioni a stagione per due anni.