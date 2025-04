“Inzaghi ha abbandonato la squadra”: terremoto in casa Inter

Simone Inzaghi nel mirino, il tecnico nerazzurro riceve una bordata non da poco: attacco frontale all’allenatore campione d’Italia

L’obiettivo ormai dichiarato dell’Inter è puntare al Triplete, in un finale di stagione che vede i nerazzurri ancora protagonisti su tutti i fronti. E il rush finale è stato approcciato nel miglior modo possibile dai campioni d’Italia in carica, che si sono confermati in vetta con tre punti di vantaggio sul Napoli grazie alla vittoria con l’Udinese.

Non era una missione facile, quella contro i friulani, visto il buon livello dell’avversario e qualche assenza di troppo. Ma l’Inter ha messo in discesa la partita con un grandissimo primo tempo. Una prestazione solida, convincente e a tratti anche spettacolare dei nerazzurri, che hanno subito messo in chiaro le cose. Al netto della sofferenza nella ripresa, con l’Udinese che ha sfiorato la clamorosa rimonta. I tre punti, però, sono stati ugualmente incamerati.

Ora, spazio ai prossimi impegni, con un calendario fittissimo e gare ogni tre giorni. Prima la semifinale di Coppa Italia con il Milan, poi il match con il Parma in campionato, poi il quarto di finale in Champions League con il Bayern Monaco. Fondamentale tenere la massima concentrazione per non lasciare nulla sul tavolo. L’Inter ha mostrato di avere le carte in regola per puntare al massimo. Ma anche in una situazione del genere, arrivano critiche per Simone Inzaghi.

Inter, bufera su Inzaghi dopo l’espulsione: “Non è un comportamento da grande allenatore”

L’allenatore interista sta gestendo la sua squadra al meglio fino a questo momento e non a caso si parla di un rinnovo imminente con il club. Ma anche lui ogni tanto commette qualche errore e l’espulsione rimediata con l’Udinese è stata biasimata dalla critica.

L’allenatore è andato in escandescenze protestando nel finale di gara con l’arbitro Chiffi, entrando in campo. Cartellino rosso inevitabile, che gli impedirà oltretutto di essere in panchina nella sfida con il Parma. L’episodio è stato commentato in termini piuttosto aspri dal giornalista Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, che sul proprio profilo ‘X’ ha evidenziato come Inzaghi non avrebbe dovuto lasciarsi andare in questo modo. “E’ un grosso errore di Inzaghi – ha spiegato – Farsi espellere per un fallo non dato a centrocampo non è da grande allenatore. E’ un allenatore bravissimo, ma deve imparare a controllarsi di più, ha lasciato da sola la squadra in un momento delicato”.