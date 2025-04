Scelta fatta, ritorna De Rossi: allenerà in Champions – CdS

Ha vissuto l’esonero a inizio stagione e di recente aveva dichiarato di voler tornare in panchina, Daniele De Rossi. Una possibilità che si concretizza adesso, nella scelta che lo riguarda.

In una panchina prestigiosa, non ripartendo dal basso. La gavetta l’ha già fatta Daniele De Rossi e adesso, dopo quanto di positivo ha dimostrato alla Roma e nonostante l’esonero del quale è stato protagonista a inizio anno, c’è chi punta su di lui.

Una scelta che riguarderebbe una girandola di panchine in Serie A e che vedrebbe poi, di riflesso, il suo posto proprio in panchina. Non alla Roma, ma sarà comunque un ritorno all’opera per lui, sedendosi per la prima volta in una panchina da Champions League.

Scelta fatta, riecco De Rossi: girandola di panchine in Serie A

Aveva già allenato in Europa League, quando ha sfiorato l’impresa di bissare quanto fatto da Mourinho che riuscì ad arrivare in finale di Europa League. Ci fu il Milan, col quale De Rossi vinse per poi vedersi eliminato dal Bayer Leverkusen, che impattò sulla bellissima Dea in finale della stessa competizione Uefa.

Adesso però arriverebbe l’occasione in Champions League proprio per Daniele De Rossi, così come raccontano per la scelta che lo riguarda, direttamente da Il Corriere dello Sport.

La girandola di allenatori, con protagonista Paratici nelle scelte che riguardano il Milan, vede De Rossi pronto al ritorno. Perché con l’arrivo di Roberto De Zerbi, ecco che il sostituto si vedrebbe nel nome proprio dell’allenatore di Roma, che arriverebbe ad allenare un club storico e prestigioso, dando continuità proprio al progetto con l’ex Sassuolo.

De Rossi in panchina: scelta del suo ex compagno di squadra

Ieri era presente a San Siro l’ex compagno di squadra di Daniele De Rossi, Medhi Benatia. L’ex difensore di Juve e Roma, che ha vissuto tanti anni prima da compagno di squadra e poi da avversario, è l’attuale dirigente del Marsiglia e sarebbe a caccia di un nuovo allenatore, qualora dovesse concretizzarsi l’addio di Roberto De Zerbi, che potrebbe finire al Milan. Infatti, Daniele De Rossi potrebbe essere la scelta a sorpresa per il Marsiglia. Un terzo allenatore italiano sotto la gestione Benatia, dopo il passato vissuto con Gattuso, l’attuale presente con De Zerbi e il futuro, a questo punto possibile, con Daniele De Rossi.

De Rossi in Champions a prescindere dal Milan

Daniele De Rossi può arrivare in Champions League e al Marsiglia, a prescindere dal Milan. Perché a prescindere dalla scelta dei rossoneri, di andare o meno su Roberto De Zerbi, l’OM potrebbe comunque scegliere di non continuare con De Zerbi, esonerandolo alla fine di questa stagione. Solo in un secondo momento, il Milan, dovrà decidere se andare o meno su De Zerbi, col posto in Francia che si libererebbe dunque a priori.