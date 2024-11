Okoli in Serie A, una big lo vuole subito per gennaio

Nel mirino di una big di Serie A il nome di Caleb Okoli, il 23enne può tornare nel mercato invernale: pista da seguire con grande attenzione

Pur lontano dal nostro campionato, quello di Caleb Okoli è un nome che tengono d’occhio in molti. Di sicuro, il Ct della Nazionale Luciano Spalletti, che ha iniziato a convocarlo con regolarità nel gruppo azzurro, colpito dalle sue doti. E infatti, farà parte dell’Italia anche nelle prossime due gare di Nations League con Francia e Belgio. Ma anche gli operatori di mercato.

Lo scorso anno, in prestito al Frosinone, il classe 2001 ha disputato una buona annata, seppur conclusa con la retrocessione dei ciociari. L’Atalanta, nel corso della sua rivoluzione estiva, ha quindi accettato l’offerta di 14 milioni di euro del Leicester, lasciandolo andare in Premier League. Dove si sta disimpegnando abbastanza bene e ha messo insieme 10 presenze, anche se in panchina nelle ultime due sfide delle ‘Foxes’.

Nel campionato inglese, c’è la possibilità, per giocatori come lui, di mettersi in vetrina. Il Leicester ha investito su di lui, ma sa che potrebbero presto arrivare sondaggi da parte di club più importanti. E così, Okoli torna in lizza per il mercato di gennaio, con tanti estimatori in Serie A. Un club in particolare, che potrebbe avere bisogno di un profilo come lui, giovane, italiano e talentuoso.

Juventus, Giuntoli e l’idea Okoli per rinforzare la difesa

Se si pensa a una squadra che ha bisogno di un colpo in difesa, impossibile non pensare alla Juventus, che si sta trovando in difficoltà a livello numerico nel reparto arretrato dopo l’infortunio di Bremer. E di sicuro interverrà con almeno un acquisto di una certa importanza.

La conferma sulle mosse per un difensore è arrivata dalla viva voce del direttore tecnico Cristiano Giuntoli, che come sappiamo sta valutando diversi nomi. L’idea è quella, laddove possibile, di puntare su un giocatore che possa essere ‘pronto’ per il campionato italiano e non necessiti di adattamento. Ecco perché Okoli potrebbe fare al caso dei bianconeri. In termini di ingaggio, guadagnando un milione e mezzo a stagione, rientrerebbe sicuramente nei parametri del club. Servirebbe un investimento importante in termini di cartellino, almeno verso i 15 milioni di euro, ma ragionando in prospettiva potrebbe essere senza dubbio una idea interessante, mettendo le basi per un futuro importante.