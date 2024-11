Ritorno a sorpresa: Milinkovic-Savic in Serie A

Si avvicina la nuova apertura del calciomercato con diverse voci che si rincorrono. Una di queste vuole Milinkovic-Savic sempre più vicino al ritorno nel nostro campionato.

Sembra avvicinarsi il ritorno in Italia di Sergej Milinkovic-Savic, ex giocatore della Lazio, a tratti dominante nella sua avventura nel campionato italiano.

Dopo molti anni passati con la maglia della Lazio fino ad essere considerato uno dei centrocampisti più forti della Serie A, Milinkovic-Savic potrebbe presto tornare in Italia per vestire la maglia di un’altra big. C’è una squadra, infatti, pronta a fare un tentativo già in vista di gennaio ma con ogni probabilità pronta a tentare di chiudere positivamente l’affare in vista della prossima estate. Il serbo ha scelto l’Arabia Saudita poco più di un anno fa ma non è escluso che possa tornare in Europa in caso di chiamata di una big.

Milinkovic-Savic pronto al ritorno in Serie A: affare a sorpresa

A distanza di anni il Milan è deciso a tornare sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, in forza all’Al-Hilal, potrebbe far ritorno nel nostro campionato per andare a vestire la maglia rossonera a partire dalla prossima estate.

Classe 1995, Sergej Milinkovic-Savic ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 con l’Al-Hilal, squadra con la quale sta facendo benissimo nel campionato saudita. Il serbo non sembra aver perso lo smalto di quando vestiva la maglia della Lazio ed appare pronto per una nuova avventura in una big europea. Un calciatore che il Milan seguì già in passato senza però riuscire a strapparlo al club di Claudio Lotito.

Ci provò in maniera decisa Leonardo a portarlo al Milan, arrivando a mettere sul piatto una somma vicina ai 100 milioni di euro per l’ex giocatore della Lazio senza però riuscire a chiudere l’affare. Arrivato all’Al-Hilal nell’estate del 2023, Milinkovic-Savic è alla sua seconda stagione con la squadra saudita che potrebbe dare l’ok alla sua partenza per provare a monetizzare e non rischiare di perderlo poi a costo zero dopo un anno.

Milinkovic-Savic compirà 30 anni il prossimo febbraio essendo ancora nel pieno della maturità calcistica. Un colpo che il Milan potrebbe mettere a segno sborsando una somma intorno ai 25 milioni di euro. Soldi che il club meneghino potrebbe avere tramite la cessione di Ruben Loftus-Cheek. L’inglese non sta confermando quanto di buono fatto vedere durante la scorsa stagione anche per il modulo utilizzato da Paulo Fonseca che non sembra valorizzarlo al meglio.