Yildiz incanta e addio Juve: lo scippo è già pronto

Kenan Yildiz nel mirino di società importanti, i bianconeri temono l’addio: pronta la maxi offerta per il talento turco

Dopo il necessario rodaggio, tipico di ogni avvio di nuovo ciclo, la Juventus sembra iniziare a trovare il giusto ritmo. I bianconeri sono apparsi in crescita nelle ultime prestazioni, dal punto di vista dell’efficacia e dell’intensità delle trame di gioco. Si inizia a intravedere ciò che potrebbe davvero essere la creatura di Thiago Motta. Con un giocatore che sta trovando, finalmente, il giusto modo di esprimersi. Quel Kenan Yildiz su cui tutto l’ambiente punta.

Le doti del turco abbiamo già iniziato a scoprirle lo scorso anno. Doti che hanno lasciato immaginare un talento talmente sconfinato, da far decidere di metterlo alla prova con una maglia pesantissima, la numero 10. Che in bianconero fu di una leggenda come Alessandro Del Piero, inutile sottolineare cosa questo significhi a tutti i livelli.

La nuova responsabilità, le attese, qualche fisiologico passaggio di adattamento, avevano fatto sì che l’inizio di stagione di Yildiz non fosse brillantissimo. Poi, qualcosa è cambiato, di colpo e in maniera inattesa. La doppietta da subentrato contro l’Inter, oltre a siglare un epico 4-4 a San Siro nel derby d’Italia, ha aperto scenari nuovi per lui e per la Juventus.

Il giocatore sembra più libero di esprimere il proprio talento, la squadra bianconera sembra più sciolta, più aggressiva e coraggiosa in campo. Le ultime prestazioni hanno confermato questa crescita e questa nuova consapevolezza. Yildiz ha segnato ancora nel derby col Torino, guarda caso proprio nel giorno del 50esimo compleanno di Del Piero. E ora il suo rendimento attira più che mai estimatori da tutta Europa.

Juventus, allarme Yildiz: si fa sotto il Manchester United

Tra le squadre che potrebbero farsi avanti a breve, c’è il Manchester United. I ‘Red Devils’ stanno vivendo un’altra stagione difficile, ma adesso, con Amorim in panchina, andranno a caccia di riscatto.

Il tecnico portoghese ha già in mente una serie di possibili rinforzi per rendere subito la sua nuova squadra competitiva ai massimi livelli. Alla dirigenza, sarà chiesto uno sforzo a gennaio per provare a prendere Yildiz. Da Old Trafford, dunque, potrebbe anche partire la classica offerta indecente. Alla quale, però, è difficile credere che la Juventus possa dire di sì. C’è tutta l’intenzione di continuare a puntare su Yildiz, che promette altre meraviglie da qui in avanti.