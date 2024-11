Amorim lo vuole al Manchester United: assalto alla stella della Serie A

Amorim mette mano da subito ai Red Devils chiedendo tanti innesti di mercato: anche un big di una squadra italiana nel mirino

Una pausa nazionali segnata più che mai da tanti avvicendamenti importanti in panchina, in Serie A ma non soltanto. Ad esempio, all’estero, inizia ufficialmente l’era di Ruben Amorim al Manchester United, ennesimo tentativo per i Red Devils di ritrovare la grandezza che fu e che pare andata perduta.

Dopo l’ennesimo inizio di stagione altalenante, la dirigenza United ha decretato la fine dell’era di Ten Hag, piazzando un importante colpo di mano. Pagando i 10 milioni di clausola rescissoria allo Sporting per il promettente allenatore portoghese, che tra l’altro più di qualcuno aveva già individuato come possibile erede di Guardiola al Manchester City.

In maniera abbastanza irrituale, dunque, Amorim passa dallo Sporting, dove in questi anni aveva fatto grandi cose – e prima di congedarsi, non a caso, ha maltrattato proprio il City in Champions – per prendere in corsa la panchina ad Old Trafford. Grandi aspettative su di lui, per risollevare una squadra e una piazza depresse e cercare di aprire un importante ciclo di vittorie, quello che di fatto manca dall’addio di Ferguson.

Richieste piuttosto chiare, da parte del nuovo allenatore, che vuole portare non solo il suo modo di lavorare e le sue idee di gioco, ma anche un numero di giocatori ben precisi, per valore e caratteristiche, rivoluzionando la squadra. Dunque, c’è da attendersi già a gennaio uno United protagonista sul mercato. Con l’idea di uno scippo in Serie A, per un calciatore che farebbe comodo al Manchester attuale.

Amorim lo vuole a tutti i costi: partono i sondaggi United per Guendouzi

Lo United ha bisogno di solidità e quantità a centrocampo e per questo Amorim ha messo nel mirino Matteo Guendouzi, che sta facendo molto bene con la Lazio di Baroni.

Un box to box fondamentale e inamovibile per i capitolini, ma che sarebbe l’ideale per ciò che Amorim vuole ottenere nella sua nuova avventura. La Lazio, naturalmente, non vorrebbe privarsene a stagione in corso, ma lo United ci proverà, tentando di mettere anche una cifra importante sul piatto. L’ipotesi è di una proposta di almeno 25 milioni di euro, circa il doppio della cifra pagata per riscattarlo dal Marsiglia.