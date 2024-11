Milan, ansia Theo Hernandez: colpo di scena in vista della Juve

Dopo la sosta per le Nazionali andrà in scena Milan-Juve a San Siro: le ultime su Theo Hernandez preoccupano i tifosi rossoneri.

Il Milan sperava di arrivare alla sosta con un distacco dalle prime posizioni certamente più ridotto. La truppa allenata da Paulo Fonseca ha sempre una partita in meno, ovvero quella di Bologna che verrà recuperata quasi certamente a febbraio: al momento la classifica dice che il Diavolo è a otto punti dal Napoli capolista e a sette dalla zona Champions.

Anche a Cagliari il Milan è incappato di nuovo nei soliti problemi, a cominciare da una tenuta difensiva che finora ha spesso non convinto. Tra i peggiori in campo all’Unipol Domus c’è sicuramente Theo Hernandez, che va a vuoto sul gol annullato al Cagliari e lascia la sua zona completamente scoperta nel finale consentendo a Zappa di siglare il 3-3. In più le sue consuete sgroppate offensive non si vedono quasi mai.

Una prestazione che in realtà segue un inizio di stagione piuttosto deludente da parte del laterale francese, che sembra avere qualche problema anche con lo stesso Fonseca. Non a caso la società di via Aldo Rossi ha messo in standby ogni discorso relativo al suo rinnovo di contratto (in scadenza nel 2026).

Tegola Theo Hernandez: può saltare la Juve

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali il Milan riceverà a San Siro la Juventus di Thiago Motta: una gara che i rossoneri dovranno cercare di vincere se vorranno rimanere attaccati al treno di squadre che è davanti. Tuttavia proprio per il match contro i bianconeri Fonseca sta pensando a qualche clamorosa novità.

L’ex allenatore della Roma non è per niente soddisfatto del rendimento di Theo Hernandez e per questo sta ragionando sull’opportunità di lasciarlo in panchina nel big match contro la Juve. E non è tutto, perché stando alle voci che arrivano da Milanello non è da escludere che l’esterno transalpino venga escluso dai titolari per più di una gara.

Lo stesso destino potrebbe capitare a Rafael Leao, un altro giocatore che sta offrendo prestazioni decisamente non all’altezza. Un feeling, quello tra i due calciatori e Fonseca, che fatica a sbocciare: in molti hanno ancora in mente le immagini di Theo Hernandez e Leao che rimangono in disparte durante il cooling break a Roma contro la Lazio. Se davvero il laterale francese dovesse finire in panchina al suo posto giocherebbe Davide Calabria: le alternative sono Filippo Terracciano e il giovane Alex Jimenez.