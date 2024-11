Orsolini on fire, pronto a cambiare: nuova avventura in Serie A

Autentico trascinatore del Bologna di Vincenzo Italiano nelle ultime giornate, per Riccardo Orsolini potrebbe essere giunto il momento di cambiare maglia e tentare una nuova avventura.

Protagonista della grande cavalcata del Bologna durante la scorsa stagione che ha portato i rossoblu in Champions League, Riccardo Orsolini potrebbe essere giunto al passo d’addio in casa emiliana.

Giunto al Bologna nel gennaio del 2018, Riccardo Orsolini è diventato una bandiera della squadra rossoblu con il centrocampista offensivo che, dopo un inizio di stagione stentato agli ordini di Vincenzo Italiano è tornato sui suoi standard mettendo a segno 4 reti in quattro partite consecutive. Prestazioni che hanno permesso al Bologna di andare a sistemare una classifica deficitaria e tornare nella “parte sinistra” della Serie A guardando con speranza alla possibilità di centrare nuovamente una qualificazione alle coppe europee.

Bologna, Orsolini può dire addio: una big lo mette nel mirino

Il nome di Riccardo Orsolini è stato accostato al Milan durante gli ultimi giorni. L’esterno offensivo è nelle mire dei rossoneri, pronti a fare un tentativo in vista della prossima stagione quando ci saranno diversi cambiamenti nella rosa del club meneghino.

Quella in corso potrebbe essere l’ultima annata di Samuel Chukwueze con la maglia del Milan. Il nigeriano sta vivendo un percorso fatto da alti e bassi in rossonero e questa discontinuità potrebbe portare la società a cedere l’esterno offensivo classe 1999 al termine del campionato in corso. Sull’ex Villarreal c’è l’interesse di diversi club sia in Spagna che in Inghilterra con il suo cartellino che viene valutato circa 20 milioni di euro.

Una somma che il Milan potrebbe reinvestire per assicurarsi l’esterno offensivo del Bologna. Per lasciar partire Riccardo Orsolini il Bologna chiede circa 20 milioni di euro ma non è da escludere che il cartellino dell’ex Atalanta possa essere inserito in qualche scambio tra le due società. I rapporti tra Bologna e Milan sono ottimi come dimostrano gli affari che hanno visti protagonisti Saelemaekers, Hodzic e Pobega nell’ultimo anno.

Complice la sosta per le partite delle nazionali, il Milan sta iniziando a lavorare su quelle che possono essere le mosse da attuare in sede di mercato in vista della prossima estate. Non è da escludere che un primo contatto tra le parti possa esserci già nei prossimi giorni. Il futuro di Riccardo Orsolini però, potrebbe dipendere molto da quella che sarà la finale posizione di classifica dei rossoblu in questa Serie A e se riusciranno o meno a conquistare una qualificazione alle coppe.