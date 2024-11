Sceglie l’Inter, no alla Juve: la vendetta di Marotta è servita

Brutto colpo per la Juventus di Giuntoli, Marotta piazza il super colpo: ha scelto l’Inter, beffa clamorosa per i bianconeri

Il duello tra Juventus e Inter prosegue senza sosta. E non solo sul campo e in campionato, con le due squadre attualmente impegnate nella super bagarre per il primo posto in classifica, al momento occupato dal Napoli di Conte, ma anche sul mercato. Sia Cristiano Giuntoli che Beppe Marotta stanno infatti programmando i prossimi colpi, possibilmente a parametro zero, o comunque a basso costo, in grado di far fare un ulteriore salto di qualità alle rispettive rose. E proprio uno di questi, un grande pupillo di Giuntoli, che lo avrebbe già voluto al Napoli, a quanto trapela ha rotto gli indugi, scegliendo la soluzione nerazzurra.

La vendetta è servita da parte dell’ex Marotta. O meglio, l’ennesima vendetta, considerando che ormai da anni l’attuale presidente dell’Inter sta regalando dispiaceri sul mercato alla sua vecchia squadra. Nel mirino in questo caso non ci sarebbe tanto quel difensore di cui la Juve ha un bisogno urgentissimo, come ad esempio Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, a scadenza di contratto il prossimo giugno, quanto invece un attaccante che molti, dalle parti di Torino, continuano a sognare per il dopo Vlahovic.

Nonostante il serbo non stia facendo male, il suo contratto resta fin troppo pesante per le casse bianconere e sembra chiaro ormai che Giuntoli vorrebbe disfarsene al più presto, convinto di avere già in mano il suo potenziale sostituto. Una convinzione che potrebbe però trasformarsi in una delle beffe più clamorose in assoluto. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, Marotta sarebbe infatti intenzionato ad anticiparlo, e avrebbe già ottenuto il ‘sì’ del giocatore.

Altro super colpo a zero per l’Inter: Marotta beffa la Juventus

Protagonista anche in Champions League contro la Juventus, Jonathan David ha dimostrato ancora una volta in questo inizio di stagione di essere pronto per lasciare Lille alla ricerca di una nuova avventura di altissimo livello. Un’avventura stimolante come quella interista, con Marotta pronto ad accontentarlo a livello d’ingaggio per poter portare un altro grande calciatore a parametro zero alla corte di Inzaghi.

A portare il centravanti canadese a dare la propria preferenza all’Inter piuttosto che alla Juventus non sarebbe però una mera questione economica. A spiegarlo è stato, in particolare, il giornalista de L’Equipe Elvin De Fazio ai microfoni di Juve Zone.

A far pendere l’ago della bilancia verso l’Inter, secondo il noto cronista, è una mera questione tattica. “David è un attaccante molto forte, ma nella Juve di Motta potrebbe fare fatica perché non avrebbe molti palloni“, ha spiegato De Fazio, cercando di fare un’analisi specifica sui motivi che potrebbero portare il canadese a Milano e non a Torino: “Nel sistema di gioco dei nerazzurri invece, con un attacco a due punte, potrebbe fare molto meglio“.

Più che una certezza, questa resta però un’opinione. Considerando che al momento di ufficiale non c’è nulla, non è detto che alla fine, con un colpo di coda, Giuntoli non possa riuscire a convincere David della bontà del progetto bianconero per la sua crescita. Per il momento tutto resta aperto, con un’unica evidenza acclarata: anche sul mercato il derby d’Italia è più caldo che mai.