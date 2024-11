Vlahovic via dalla Juve: è arrivato l’annuncio

Calciomercato Juventus, Dusan Vlahovic pronto ad andare via dai bianconeri, è arrivato anche l’annuncio: le ultime

Nonostante la pioggia di critiche che continua a ricevere, fino a questo momento della stagione Dusan Vlahovic è colui che ha segnato più reti tra tutti i calciatori della rosa. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che stiamo parlando di un centravanti a tutti gli effetti. Tra Serie A e Champions League ha timbrato il cartellino in ben 9 occasioni (fornendo anche un assist).

Anche se c’è comunque chi continua a puntargli il dito contro perché “non adatto” allo stile di gioco di mister Thiago Motta. Critiche che, comunque, non mancano affatto anche nei confronti dell’allenatore italo-brasiliano che non esalterebbe le sue importanti qualità. Le voci di un suo possibile addio, inoltre, non cessano affatto a fermarsi.

Tra coloro che si sono voluti soffermare sulla sua posizione anche un ex bianconero come Massimo Mauro. L’ex calciatore è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati“, condotta dai giornalisti Pierluigi Pardo, Carlo Genta e Giovanni Capuano.

Vlahovic via dalla Juventus? Arriva l’annuncio

Massimo Mauro non ha dubbi e si schiera completamente dalla parte del centravanti serbo. Troppe, secondo l’attuale opinionista, le critiche che Vlahovic sta continuando a ricevere da parte di stampa ed addetti ai lavori. Allo stesso tempo l’ex calciatore ci ha tenuto ad esprimere il suo pensiero: “Prima di criticarlo apertamente dategli delle occasioni. Poi se dovesse fallire allora possiamo criticarlo“.

Alla domande se fosse in Vlahovic cosa farebbe risponde chiaramente: “Fossi in lui chiederei la cessione. Voglio fare una battutaccia: nel Derby contro il Torino non ha visto un cross nei 70 minuti“. Nel suo intervento ha concluso rivelando che la nuova Juventus, targata Motta, sta costruendo un bel progetto e che a lungo andare in questa stagione può assolutamente dire la sua.

Il suo intervento, però, ha diviso i tifosi bianconeri: da una parte c’è chi gli ha dato ragione. Dall’altra, però, c’è anche chi gli “consiglia” di vedere in faccia la realtà, affermando che il serbo non si è dimostrato un attaccante da Juventus. Nel frattempo, però, le richieste di mercato per il nativo di Belgrado di certo non si fanno attendere. In particolar modo dalla Premier League dove le due squadre di Londra, come Chelsea ed Arsenal, sono pronte a tentare un possibile assalto.