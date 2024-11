Allarme Pulisic, addio Milan: ritorno in Premier

Christian Pulisic è sicuramente il giocatore che ha fatto meglio in questa prima parte di stagione con la maglia del Milan ed i rossoneri sono ora preoccupati per l’assalto proveniente dall’Inghilterra per lui.

La sosta per le partite delle nazionali ha dato il via alle voci di mercato con i club che si stanno iniziando a guardare intorno per provare ad impostare le trattative in vista del 2025.

L’inizio di stagione è stato altalenante in casa Milan ma c’è chi ha fornito una costanza di rendimento ottimale in questo primo scorcio di 2024/2025. Pulisic è sicuramente tra i più positivi nel Milan di Paulo Fonseca con lo statunitense che tra gol e assist ha partecipato ad un gran numero di gol della squadra rossonera. Dalla Premier League, intanto, arriva l’interesse di una squadra per lo statunitense.

Milan, occhio a Pulisic: assalto dall’Inghilterra

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, il West Ham avrebbe messo nel mirino il talento statunitense del Milan. L’intenzione degli Hammers è quella di provare a convincere il classe 1998 a tornare a Londra in vista della prossima stagione per provare a rilanciarsi nuovamente in Inghilterra dopo l’esperienza altalenante vissuta al Chelsea.

L’ottimo inizio di campionato da parte di Pulisic ha attirato l’attenzione di diverse big europee che stanno seguendo con attenzione le prestazioni del giocatore rossonero, pronte a fare un tentativo in sede di mercato in vista della prossima estate. Il West Ham sembra essere il club pronto già a prendere i primi contatti con il Milan ma un trasferimento di Pulisic agli Hammers al momento appare completamente da escludere.

L’americano si trova molto bene al Milan e a Milano e non appare intenzionato a cambiare maglia a stretto giro di posta. Per convincere il giocatore a prendere in considerazione un’altra destinazione sarà necessaria almeno la partecipazione alla Champions League, un palcoscenico al quale l’ex Borussia Dortmund non vuole rinunciare. Con il passare del tempo Pulisic è diventato un punto di riferimento per la squadra rossonera con Pioli prima e Fonseca poi che difficilmente hanno fatto a meno di lui in campo

Al momento la posizione di classifica del West Ham è molto complicata con gli Hammers che hanno conquistato solamente 12 punti in 11 partite e sono molto lontani dalla zona che consente la qualificazione alle coppe europee. Un motivo in più per i tifosi del Milan per stare tranquilli con il trequartista statunitense che difficilmente saluterà alla fine del campionato in corso i rossoneri.