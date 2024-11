Firma subito con la Juventus, i bianconeri non perdono tempo

Calciomercato Juventus, firma subito con i bianconeri, il club non ha alcuna intenzione di perdere altro tempo

Il campionato si ferma per pochi giorni per lasciare spazio alle Nazionali in vista degli ultimi impegni di questo 2024. Una Serie A decisamente avvincente quella che si sta vedendo nelle prime giornate. Nonostante il sesto posto in classifica, la Juventus dista solamente due punti dalla capolista Napoli. Dietro gli azzurri un quartetto composto da: Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio.

C’è soddisfazione in casa dei bianconeri, anche se più di qualche tifoso ammette che si poteva fare decisamente di più. Thiago Motta, in questi giorni, farà il punto della situazione e capirà cosa non ha funzionato nelle ultime uscite. In particolar modo con la difesa che non si sta dimostrando più come un vero e proprio “bunker” iniziale (soprattutto dopo il tremendo infortunio capitato a Bremer).

Nel frattempo, però, la società bianconera vuole iniziare già a pensare al futuro. Ovviamente puntando su giovani di belle speranze che si stanno comportando molto bene in questo avvio di stagione. La volontà è quella di far firmare, quanto prima, il calciatore. A quanto pare non ci sono più dubbi a riguardo.

Calciomercato Juventus, firma vicina: annuncio ad un passo

Tra le note liete di questa stagione, per la Juventus, spicca sicuramente il nome di Nicolò Savona. Anche il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, lo ha osservato attentamente e lo ha premiato con la prima convocazione in Nazionale. Non è da escludere, a questo punto, che il giovane terzino destro bianconero possa fare anche il suo esordio con gli azzurri nelle sfide contro Belgio e Francia.

Il 21enne, tra campionato e Champions, ha collezionato 14 presenze. Non solo visto che si è tolto la soddisfazione di trovare la via della rete anche in due occasioni. Prestazioni che hanno convinto la Juventus, in primis Giuntoli, a ritoccargli il suo attuale ingaggio. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2029. La volontà del club è quella di aumentare il suo stipendio. Attualmente il calciatore percepisce 200mila euro a stagione.

Non sono ancora emerse possibili cifre sul suo possibile guadagno futuro, ma la cosa certa è che la Juventus non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare il calciatore. Possibile che, nelle prossime settimane, possa esserci un incontro tra i dirigenti del club ed il suo agente per fare il punto della situazione.