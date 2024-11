Lascia la Serie A dopo 4 anni: rinnovo e cessione inevitabile

Il top player destinato a lasciare la Serie A dopo 4 anni nonostante sia vicino a rinnovare il suo contratto: la cessione è inevitabile

Futuro in bilico per il top player che sembra destinato a dire addio alla Serie A dopo avervi militato per 4 stagioni nonostante sia ad un passo dal rinnovare il contratto con il suo attuale club.

La scorsa estate si era già parlato molto di un possibile addio, complice appunto il contratto in scadenza a giugno 2026, ma pare che nella prossima sessione estiva Mike Maignan lascerà il Milan indipendentemente da tutto ciò. Nelle ultime settimane, il portiere francese sta discutendo proprio con la società rossonera riguardo il rinnovo contrattuale e le parti si sono avvicinate molto, segno di come la fumata bianca possa ora arrivare da un momento all’altro.

Con il rinnovo, Maignan passerebbe a percepire ben 5 milioni di euro, ben due milioni di euro in più rispetto ai 3,2 milioni percepiti attualmente e la nuova scadenza passerebbe da giugno 2026 a giugno 2029. Come anticipato, però, il rinnovo non sarà garanzia di permanenza in rossonero per l’estremo difensore francese che la prossima estate pare destinato a lasciare il Milan qualora dovesse arrivare un’offerta molto importante.

Milan, rinnovo e addio per Maignan: il portiere non è incedibile

Nonostante il Milan e Maignan siano vicini a raggiungere l’intesa per il rinnovo del suo contratto, il portiere francese resta in uscita in vista della prossima sessione estiva. I rossoneri considerano Maignan un elemento importante della rosa, ma non è incedibile ed anche in caso di rinnovo del contratto fino al 2029, sarebbero pronti a salutarlo se in estate dovesse arrivare un’offerta importante per lui.

Per cedere l’estremo difensore, il Milan chiede una cifra a partire da 60 milioni di euro e per meno non intende trattare. Nel caso in cui dovesse presentarsi qualche club disposto a sborsare più di 60 milioni di euro per Maignan, i rossoneri non farebbero resistenza e sarebbero pronti a lasciar andare il giocatore, per poi finanziare il proprio mercato con i soldi incassati dalla sua cessione.

La notizia non può non lasciare sorpresi i tifosi del Milan che in caso di rinnovo si aspettano invece la permanenza del giocatore, come avviene nella maggior parte dei casi. Tuttavia, qualora dovesse arrivare davvero un’offerta simile, per il Milan cedere Maignan sarebbe inevitabile ed anche i tifosi rossoneri dovrebbero farsene una ragione. Considerato che si tratta di un portiere poi, davanti a certe cifre è difficile dire di no e non c’è rinnovo di contratto che tenga.