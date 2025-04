Tutto vero, prendono Vlahovic per 50 milioni: dove giocherà

Dusan Vlahovic è pronto a fare le valigie e a lasciare la Juventus: colpo da urlo, ecco la prossima squadra del bomber serbo

Non ci sono dubbi: in ottica calciomercato c’è un nodo che andrà sciolto il prima possibile e riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. La punta serba, classe 2000, è in scadenza tra un anno con la Vecchia Signora. Niente rinnovo, ormai da mesi non vi sono più i margini per trattare prolungamento e permanenza oltre l’estate 2026.

E così, per evitare di perdere il calciatore a parametro zero, la Juve è ‘costretta’ a cederlo il prima possibile: da giugno ogni offerta andrà attentamente valutata. La società bianconera non è rimasta totalmente soddisfatta dal rendimento del 25enne di Belgrado che negli ultimi tempi ha segnato poco: Vlahovic ha comunque portato a casa 14 reti in 37 apparizioni con anche 5 assist all’attivo. Il nodo era e rimane l’ingaggio: l’ex Fiorentina a Torino guadagna decisamente tanto, forse troppo per le idee dei vertici bianconeri.

12 milioni di euro a stagione, una cifra generosa che non sempre ha rispecchiato le prove di Dusan sul rettangolo verde. E così si torna a parlare insistentemente di addio, delle squadre interessate e di chi effettivamente – nelle prossime settimane – potrebbe avviare i primi contatti sia con l’agente dell’attaccante che con la dirigenza bianconera. A tal proposito c’è una società in particolare che parrebbe pronta a puntare su Vlahovic in vista della stagione 2025/26: l’annuncio tanto atteso è arrivato solo poche ore fa.

Vlahovic, 50 milioni per l’addio: ormai ci siamo

Un destino segnato, tant’è che la Juventus si sta già guardando intorno a caccia del potenziale sostituto. E visto che la permanenza di Kolo Muani pare sempre più difficile ed improbabile, il focus adesso è proprio sull’uscita del serbo dal club piemontese. Per giocare dove?

La rivelazione è arrivata dal giornalista ed esperto di mercato Ekrem Konur che, come consueto, sulle sue pagine social ha rilasciato la bomba di mercato. “L’Aston Villa sta seriamente pensando di fare una mossa per Dusan Vlahovic. Ad ogni modo il suo trasferimento resta difficile per il fatto che sull’attaccante bianconero vi sono i giganti della Premier League”. Sembrerebbe dunque plausibile pensare ad un’offerta dell’Aston Villa per il cartellino del bomber della Juve.

Il club di Torino, davanti ad una proposta da 50 milioni di euro, non avrebbe alcun dubbio a dire addio a Dusan. Come riportato dal giornalista turco su ‘X’, poi, l’ipotesi Aston Villa rimane in piedi. Vedremo nelle prossime settimane come si concluderà questa intrigante telenovela di mercato: la Premier League in primo piano per il futuro di Dusan Vlahovic.