Dall’Inter al Milan, operazione shock: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore

Simone Inzaghi, a sorpresa, potrebbe cambiare panchina e sedere su quella dei rossoneri lasciando i nerazzurri: lo scenario clamoroso

A prescindere da come finirà esattamente questa stagione, non si può non evidenziare come l’Inter abbia disputato una grande annata, correndo fino alla fine per praticamente tutti gli obiettivi. Merito di una rosa di assoluto valore e del contributo dato dal suo condottiero, quel Simone Inzaghi diventato un allenatore di grido e di respiro internazionale.

I nerazzurri, in queste stagioni, hanno raccolto tanti successi importanti con il piacentino in panchina e si sono fatti valere anche in Europa. Alla quarta stagione interista, Inzaghi si è ormai guadagnato l’ammirazione e l’affetto di tutto il suo pubblico e viene seguito con grande interesse da altre società, nel momento in cui dovesse dire addio alla sua attuale squadra.

Ci sono ottimi rapporti, comunque, tra Inzaghi e l’Inter, testimoniati dal fatto che esisterebbe già una bozza di accordo per il rinnovo del contratto. Discorsi rimandati, ovviamente, al termine della stagione, visti i tanti impegni su tutti i fronti che ancora attendono i campioni d’Italia in carica. La sensazione è che le parti vogliano proseguire insieme. Eppure, circola una suggestione che potrebbe vedere Inzaghi sulla panchina dei grandi rivali del Milan.

Inzaghi al Milan, lo ‘chiamano’ Tare e Pellegatti: l’annuncio in diretta

Uno scenario che avrebbe del clamoroso, in realtà, ma la cui eventualità non sarebbe del tutto da scartare. A tratteggiare questo quadro, è stato nei giorni scorsi il giornalista Carlo Pellegatti, da sempre vicino alle sorti del Diavolo.

Intervenuto al podcast ‘Area Fritta’, Pellegatti si è lasciato andare a quella che ha definito come una ipotesi e una ricostruzione ‘onirica’. “Volete sapere la mia suggestione? Se per caso, anche se è difficile che accada, non confermassero Inzaghi e restasse senza squadra, arriverebbe probabilmente la chiamata di Tare. L’Inter anni fa prese Leonardo, perché noi non potremmo fare la stessa cosa con Inzaghi?”.

Uno scenario che poggia su due eventualità di base. Quella che Tare diventi nuovo ds del Milan e pensi a ritrovare Inzaghi dopo i trascorsi comuni alla Lazio, e che l’Inter e Inzaghi decidano di separare le rispettive strade nel caso in cui l’annata si concluda senza trofei. Tutto molto ipotetico, ma si sa, le vie del mercato sono infinite.