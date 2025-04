Colpo dal Bologna per 30 MLN: giocherà in Champions – Romano

Il colpo di calciomercato può arrivare dal brillante Bologna per uno dei due club che hanno già certezza, quasi aritmetica, di giocare nella prossima Champions.

L’ha toccata con mano la Champions, in questa annata che sta vivendo con i felsinei, il talento straordinario del Bologna che anche in questa stagione sta dando prova del suo talento, pronto al grande salto per i 30 milioni di euro che chiedono i rossoblu.

Tant’è che non è neppure da escludere che sia proprio il Bologna a giocare, in Champions League, tra le prime quattro squadre piazzate in Serie A per la massima competizione Uefa per la prossima stagione. Ma è altrove che dovrebbe e potrebbe vedersi il futuro del giocatore pronto al grande approdo, anche per giocarsi una chance sul titolo da vincere nel 2025/2026. Lo svelano, quest’oggi, dal canale YouTube ufficiale di Fabrizio Romano.

Colpo dal Bologna in Serie A: le cifre

Il giornalista Moretto, attraverso il canale ufficiale dell’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha svelato che c’è un club tra i top in Serie A che fa sul serio proprio per il giocatore del Bologna.

Protagonista anche sotto gestione Vincenzo Italiano, oltre a Riccardo Orsolini c’è un altro dei talenti scoperti da Giovanni Sartori, che fa al caso di un top club italiano.

Si tratta infatti da Sam Beukema, difensore centrale finito nel mirino delle migliori squadre in Italia e in Europa. Il classe ’98 ed ex Az potrebbe giocare in un altro club italiano, restando quindi in Serie A, per circa 30 milioni di euro.

La destinazione di Beukema in Serie A: addio al Bologna

Possibile addio al Bologna, per restare in Serie A e continuando a giocare in Champions League, dopo l’esperienza vissuta nel corso di questa stagione che sta volgendo al termine.

A prendere il centrale di difesa potrebbe essere il Napoli che, con un tesoretto da 150-200 milioni di euro, sarà tra le assolute protagoniste del mercato che sarà in estate. Battaglia, sul mercato, che dovrà vivere con l’Inter, oltre alle vicende di classifica perché, lo stesso Beukema, rientra tra le idee dei nerazzurri proprio in virtù dell’addio possibile di uno tra Acerbi e De Vrij, per la prossima stagione. Gli azzurri, dal canto proprio, hanno il vantaggio in questo momento di garantirgli un posto in difesa considerando che Rrahmani non sarà “eterno” nella difesa partenopea, arrivato ormai ai 32 anni che compirà nel 2026, così come per Juan Jesus che rischia di salutare senza rinnovo.