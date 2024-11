12 punti di penalizzazione, classifica stravolta: il motivo è assurdo

Una vera e propria stangata quella che ha ricevuto il club nelle ultime ore, penalizzato di 12 punti in classifica

Le ultime notizie che arrivano e che riguardano il club non sono affatto delle migliori. Alla fine la decisione da parte dei vertici alti è arrivata ed, ovviamente, è di quelle che più complicate davvero non si può. Il club, infatti, ha ricevuto la drammatica notizia: 12 punti di penalizzazione in classifica. Tutti i punti conquistati sul campo sono stati completamente azzerati.

Ed il motivo è di quelli più assurdi. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che il club abbia tesserato alcuni calciatori in maniera del tutto irregolare. Il tutto avvenuto nella passata stagione. Dopo una lunga indagine il Tribunale Federale ha emanato la sua durissima sanzione.

Penalizzazione in classifica di 12 punti, che mazzata per il club

Ci troviamo nel campionato di Prima Categoria delle Marche, la squadra in questione è l’Urbis Salvia. Nella passata stagione la società marchigiana ha violato le regole ed, in questa, ne pagherà le conseguenze. Come riportato in precedenza per via del tesseramento irregolare di alcuni atleti. La società è stata penalizzata in classifica di 12 punti. In questo campionato ne aveva conquistati 13 nelle prime 10 giornate di campionato.

Adesso è costretta a partire da un -1 e, soprattutto, da ultimissima in classifica. Non solo: il club è stato multato anche in maniera abbastanza pesante: ben 1.200€ da pagare (per un club in questa categoria sono moltissimi soldi). Ovviamente, ad essere puniti, anche i calciatori che sono stati tesserati in maniera irregolare. Anche se non tutti sono rimasti nella squadra marchigiana visto che, poco prima dell’inizio della stagione, hanno cambiato casacca.

Poco importa visto che sconteranno la squalifica ugualmente. Si tratta degli atleti: Tommaso Bordi (attualmente all’Urbis Salvia) per 20 mesi, Paolo Calvigioni (Urbis Salvia) 15 mesi, Riccardo Natalini (Urbis Salvia) 5 mesi e 10 giorni, Lucio Marco Leoni (Urbis Salvia) 3 mesi e 10 giorni, Elia Curzi (Urbis Salvia) 15 giornate di campionato, Daniele Lambertucci (Urbis Salvia) 13 giornate, Manuel Minnucci (Urbis Salvia) 11 giornate, Lorenzo Monteverde (Urbis Salvia) 13 giornate, Edoardo Vipera (Urbis Salvia) 14 giornate.

Per quanto riguarda Marco Ciamarra (ora alla Lorese) e Silvio Salvucci (ora al Ripe San Ginesio) invece è stata applicata una squalifica (rispettivamente) di 10 e 11 giornate da scontare in campionato. Una tegola per la squadra marchigiana che, ora, vede dimezzarsi la squadra e soprattutto dovrà ripartire da una situazione di classifica decisamente complicata.