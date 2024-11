Ancelotti fa spesa al Milan: tifosi gelati

L’ex tecnico rossonero pronto all’assalto di un gioiello di Fonseca: tifosi del Milan sotto choc, occhio allo scippo del Real Madrid

Ancelotti ed il Milan hanno e avranno sempre un legame speciale. Il tecnico emiliano ha vissuto anni indimenticabili in rossonero, prima da calciatore e poi soprattutto da allenatore. Manchester 2003 ma anche Atene 2007: i ricordi che uniscono il club a Carletto, soprattutto in Champions League, sono molteplici.

Adesso però ad unire l’attuale tecnico del Real Madrid ed il Milan sarebbe il calciomercato ed una possibilità che nel mese di gennaio lascerebbe semplicemente di stucco i tifosi milanisti. Si sono affrontati una manciata di giorni fa in un big match al cardiopalma nel quale, a sorpresa, a trionfare al Santiago Bernabeu è stata la squadra di Paulo Fonseca.

Una serata storica per i colori rossoneri dopo l’1-3 rifilato alle ‘Merengues’ allenate dal grande ex Carlo Ancelotti. Adesso però il tecnico di Reggiolo starebbe pensando di ‘vendicarsi’ con un grande colpo che nel mese di gennaio potrebbe lasciare di stucco i tifosi del ‘Diavolo’. Uno scippo in piena regola al Milan e che farebbe assai comodo al suo Real: occhio al difensore rossonero.

Milan, attento: Ancelotti sul difensore

Dal Milan al Real Madrid, biglietto di sola andata. Uno scenario che potrebbe avere il sapore della vendetta per la mazzata subita in campo. E così Carlo Ancelotti potrebbe tornare a bussare alla porta del suo ex club per avanzare un’importante offerta nel mese di gennaio.

Nel mirino dei ‘Blancos’ potrebbe finirvi Malick Thiaw che, dopo le prime difficoltà di inizio stagione, sta dimostrando di essere adesso una delle scelte può affidabili al centro della retroguardia per Paulo Fonseca. Il tedesco, classe 2001 ed a segno proprio contro il Real, è stato già accostato all’addio al Milan la scorsa estate prima che ad essere ceduto fosse Pierre Kalulu. A questo punto, però, potrebbe fare le valigie nel mese di gennaio e cedere alle potenziali lusinghe di Ancelotti e Perez. Il Milan, d’altro canto, potrebbe fare muro perché rimpiazzare un difensore di quel livello a stagione in corso non sarebbe semplice. D’altro canto il Real Madrid deve fare i conti con i tantissimi infortuni che stanno affliggendo la rosa, soprattutto la difesa.

arvajal e soprattutto Militao, che ha chiuso anzitempo la stagione per la rottura completa del legamento crociato anteriore con interessamento di entrambi i menischi del ginocchio destro. E proprio in quella posizione, Carletto avrebbe portato avanti una serie di nomi: su tutti potrebbe esservi proprio quello di Thiaw che tra alti e bassi a Milanello ha mostrato comunque grandi qualità e ampi margini di crescita. Il Milan, probabilmente, proverà a fare muro: davanti ad una proposta da almeno 30 milioni di euro però le cose potrebbero tornare in discussione.