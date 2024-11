Inter-Napoli non è ancora finita: “Perché Conte non l’ha fatto?”

Proseguono gli strascichi di Inter-Napoli, le dichiarazioni dell’allenatore partenopeo gli hanno attirato diversi strali: nuova stoccata in diretta

Come previsto, Inter-Napoli ha suscitato grandi emozioni in campo, rivelandosi una partita molto tirata, anche se non particolarmente spettacolare. Quanto accaduto sul prato di San Siro, con il pari che ha permesso in questo momento agli azzurri di essere ancora in testa alla classifica, sta facendo ancora discutere. Sotto i riflettori, è finito Antonio Conte, per le sue dichiarazioni nel post partita.

Il suo “Che significa?”, ripetuto svariate volte all’indirizzo dell’esperto arbitrale di DAZN Luca Marelli in sede di commento del rigore concesso all’Inter per il contatto tra Anguissa e Dumfries, ha fatto piuttosto rumore, così come l’invettiva successiva nei confronti delle decisioni prese da arbitri e Var e sui “retropensieri”. Uno sfogo che ha inevitabilmente alimentato il dibattito e provocato, a catena, una serie di reazioni contrastanti.

Le frasi di Conte contro il protocollo Var potrebbero costargli un deferimento di fronte alla giustizia sportiva. Nel frattempo, al tecnico azzurro ha replicato Marotta, presidente dell’Inter, spiegando che “Conte ha un obiettivo quando parla”. Controreplica prontamente arrivata da De Laurentiis, che a sua volta ha attaccato Marotta definendo le sue “parole fuori luogo”. Insomma, lo scontro dialettico prosegue. E infatti, non è ancora finita, con un nuovo attacco che giunge a Conte.

Inter-Napoli, Viviano a gamba tesa su Conte: “E’ ridicolo, crea un casino solo ora”

Quando successo in Inter-Napoli, in campo e fuori, è stato dibattuto anche su ‘Tv Play’. Sul canale televisivo sul web, è stato intervistato l’ex portiere Emiliano Viviano, che non le ha mandate certo a dire nei confronti del tecnico.

Nei confronti di Conte, Viviano ha attaccato, affermando: “Quello che dice Conte mi fa ridere. Il rigore dato all’Inter è lo stesso che il Napoli aveva ricevuto con l’Empoli, perché non ne ha parlato in quel momento? Si crea un casino soltanto adesso. La verità, come diceva un comico del programma ‘Colorado’, è che sono tutti fin….i con il sedere degli altri”.

Altre dichiarazioni che infiammano l’atmosfera e che non contribuiscono a rasserenare il clima. La sensazione è che la stagione sia definitivamente entrata nel vivo anche dal punto di vista delle polemiche e che dalla ripresa dopo la pausa ci sarà lotta senza quartiere.